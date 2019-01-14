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Иностранцы купили в России товаров на 8 млрд рублей по tax free в 2018 году 

Прайм + ещё 8 1 час назад
Фото: РИА Новости
Иностранные туристы за 9 месяцев 2018 года— именно столько работает пилотный проект по компенсации суммы НДС от приобретенных в РФ товаров (tax free) — совершили покупки на сумму порядка 8 млрд рублей. Об этом пишет газета "Известия" со ссылкой на главу Минпроторга Дениса Мантурова.
Министр расказал, что иностранные туристы в среднем оставляют в магазинах РФ по 100 тысяч рублей.
В свою очередь замглавы Минпромторга Виктор Евтухов заявил, что чаше всего покупали косметику, ювелирные украшения, часы и бижутерию.
"Этих покупок могло бы попросту не быть без tax free. Проект является наглядным примером важности создания механизмов стимулирования торговли вместо воздвигания искусственных барьеров", — пояснил Мантуров.
Напомним, что в России закон о tax free вступил в силу с 1 января 2018 года. Иностранные покупатели могут вернуть НДС (18%) с покупок на сумму не менее 10 тысяч рублей. В апреле прошлого года система заработала в 130 магазинах в 12 субъектах РФ. В декабре кабмин продлил проект по tax free до конца 2019 года.
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Комментарии
Экономика , Компании , Личный счет , Рынки , Виктор Евтухов , Денис Мантуров , Минпромторг , газета "Известия"
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