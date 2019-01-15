Обрушит ли Центробанк курс рубля

Банк России возвращается на валютный рынок. Во вторник 15 января ЦБ возобновит скупку валюты для Минфина , приостановленную осенью прошлого года. Ежедневно с 15 января по 6 февраля регулятор планирует тратить на это 15,6 млрд рублей, а совокупный объем расходов составит 265,8 млрд рублей.

Именно временный уход ЦБ с открытого рынка остановил в начале осени ослабление рубля, вызванное угрозой новых масштабных санкций со стороны США. Может ли возвращение регулятора спровоцировать очередной виток ослабления национальной валюты?

В рамках ожиданий

Эксперты пока не склонны паниковать. О возобновлении интервенций с 15 января стало известно еще в прошлом году, и их ожидание уже заложено в текущие котировки основных валютных пар, представленных на Московской бирже , поясняют они.

«Если бы решение было неожиданным, наверное, это стало бы шоком для рынка. А так сейчас курс национальной валюты по паре доллар/рубль — самому ликвидному инструменту на валютном рынке — на мой взгляд, примерно соответствует тем параметрам, которые заложены в бюджетное правило. То есть, курс рубля сейчас примерно соответствует цене на нефть чуть выше 40 долларов за баррель», — говорит аналитик АО «Открытие Брокер» Тимур Нигматуллин.

Фактическое начало интервенций может привести к небольшой корректировке курса, но резких колебаний не будет, полагает он. Вместе с тем небольшое ослабление рубля в середине дня в понедельник аналитик связывает именно с возвращением ЦБ на рынок. О предстоящем событии знали не только профессиональные игроки, но и простые граждане.

«Я не исключаю, что за сутки до возобновления интервенций был высокий спрос на валюту среди клиентов банков, соответственно, банки покупали валюту, чтобы потом перепродать ее клиентам», — отмечает эксперт.

По его словам, фундаментальных факторов, которые могли бы способствовать ослаблению руля, сейчас нет. Цена нефти по эталонному сорту Brent находится выше уровня отсечки — в районе 60 долларов за баррель. Нет и каких-то особых новостей по санкциям.

Плюс нефть

Вице-президент «Золотого монетного дома» Алексей Вязовский полагает, что рубль сейчас имеет все шансы даже укрепить свои позиции к доллару и евро в силу того, что цены на нефть начали отскок. Нигматуллин прогнозирует, что рост нефтяных котировок не слишком существенно повлияет на рубль, поскольку после возобновления интервенций фактически Россия будет жить при курсе, соответствующем цене на нефть немногим выше 40 долларов за баррель.

«В целом мы ожидаем, что пара доллар/рубль в среднем по году в 2019 году будет торговаться вблизи 65−66 рублей. На первый квартал мы ожидаем, что будет колебание с центром вблизи отметки 66 рублей за доллар (плюс-минус 3 рубля)», — рассказывает эксперт.

Советник председателя правления ассоциации «Финансовые инновации» Мурад Салихов, в свою очередь, допускает, что в текущих условиях выход ЦБ на рынок может пошатнуть неустойчивые позиции рубля, хотя объем закупок и минимален с апреля 2018 года.

«Конечно, обвала не будет, но откат рубля к предновогодним позициям можно ожидать, если нефтяные цены продолжат поддерживать своим позитивом. На рубль давление также оказывает и угроза более сильной инфляции, а также нестабильность на рынке нефти. Ожидаемый диапазон составит 68−69 рублей за доллар в течение января», — прогнозирует он. Избежать напряженности

Вязовский согласен с тем, что сильно выше 70 рублей доллар не заберется. При подходе к этой психологической отметке обострятся негативные настроения на рынке и, что еще важнее, среди населения. Девальвация приводит к инфляции, напоминает аналитик, а цены в начале года и так заметно выросли, в первую очередь, из-за повышения НДС и удорожания бензина. Банк России недаром регулярно проводит опросы по поводу всего, что касается влияния цен на население. Рост социальной напряженности сегодня никому не нужен.

«И поэтому, как только мы увидим какою-то сильное движение на валютном рынке, я думаю, ЦБ прекратит скупку валюты», — надеется эксперт.

Внушает беспокойство и ситуация с текущим платежным балансом, с оттоком капитала, продолжает он. Если она будет развиваться в негативном русле, да еще и санкции последуют, ЦБ также может моментально прекратить скупку валюты, как это было осенью, считает Вязовский.

Потенциальную угрозу для рубля, по его словам, создают не только санкции, но и затянувшийся шатдаун в США. Американское правительство не работает уже почти месяц из-за упорства президента страны Дональда Трампа , жаждущего построить стену на границе с Мексикой. Он не желает утверждать проект государственного бюджета на 2019 год без соответствующего пункта, а демократы отказываются выделять на это деньги.

Обострение политического противостояния внутри США уже отражается на экономических показателях страны, и это вызывает большую тревогу инвесторов. Следствием может стать падение мирового фондового рынка, предупреждает аналитик, и под удар попадут не только развитые страны, но и развивающиеся. Капиталы стремительно побегут с emerging markets, в том числе, из России. И тогда рубль продолжит слабеть и к доллару, и к евро.