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Аналитик назвал причину ускорения инфляции в РФ 

Рамблер 3 часа назад
Фото: ТАСС
Инфляция в России ускорилась, а экономический новостной фонд ЕС и США на этой неделе будет негативным, сообщается в пресс-релизе Росбанка, поступившем в редакцию Рамблера.
Согласно оценке кредитной организации, в начале 2019 года инфляция в России ускорилась в годовой оценке с 4,3% (по итогам 2018 года) до 4,6%, о чем свидетельствует зафиксированный Росстатом рост индекса потребительских цен на 0,5% с 1 по 9 января.
Увеличение цен в Росбанке связывают с нетрадиционным ростом тарифов ЖКХ с 1 января (раньше они росли исключительно летом) ради компенсации коммунальным предприятиям убытков от повышения ставки НДС.
«С одной стороны, ускорение до 4,6% не выглядит быстрым скачком в сложившихся условиях», — отметил аналитик Росбанка.
С другой же, по его словам, это настораживает, так как цены продолжат подстраиваться под выросший НДС.
Также в Росбанке рассказали о ситуации, которая сложится на этой неделе в ключевых экономических регионах мира — США и Европе. Они будут «соревноваться» в негативности новостного фона.
В США длится рекордный шатдаун и до сих пор нет сигналов о том, что Дональд Трамп и Конгресс близки к компромиссу, который привел бы к возобновлению работы правительства.
В Европе фон испортят вероятное непринятие Палатой общин Великобритании плана Терезы Мэй по выходу из Евросоюза и публикация данных по ВВП Германии за прошлый год, которые могут указать на техническую рецессию в стране.
Комментарии1
Экономика , Тереза Мэй , Дональд Трамп , Парламент Великобритании , Росстат , ЕС , Росбанк
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