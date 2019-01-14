Аналитик назвал причину ускорения инфляции в РФ

Согласно оценке кредитной организации, в начале 2019 года инфляция в России ускорилась в годовой оценке с 4,3% (по итогам 2018 года) до 4,6%, о чем свидетельствует зафиксированный Росстатом рост индекса потребительских цен на 0,5% с 1 по 9 января.

Увеличение цен в Росбанке связывают с нетрадиционным ростом тарифов ЖКХ с 1 января (раньше они росли исключительно летом) ради компенсации коммунальным предприятиям убытков от повышения ставки НДС.

«С одной стороны, ускорение до 4,6% не выглядит быстрым скачком в сложившихся условиях», — отметил аналитик Росбанка.

С другой же, по его словам, это настораживает, так как цены продолжат подстраиваться под выросший НДС.

Также в Росбанке рассказали о ситуации, которая сложится на этой неделе в ключевых экономических регионах мира — США и Европе. Они будут «соревноваться» в негативности новостного фона.

В США длится рекордный шатдаун и до сих пор нет сигналов о том, что Дональд Трамп и Конгресс близки к компромиссу, который привел бы к возобновлению работы правительства.