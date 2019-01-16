Ъ: Минсельхоз призвал экспортеров зерна сдерживать темпы поставок

Минсельхоз РФ рекомендует экспортерам зерна сдерживать темпы поставок во второй половине сезона, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на источники на зерновом рынке.

"Минсельхоз призвал экспортеров зерна замедлить отгрузки во второй половине сезона. … Обращения носят неформальный характер, основная цель — соблюсти объем поставок зерна в сезоне на уровне прогноза Минсельхоза в 42 миллиона тонн", — сообщает газета.

В понедельник Минсельхоз сообщил, что экспорт российского зерна в первой половине текущего сельскохозяйственного года (с 1 июля 2018 года) увеличился на 4,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого сезона и составил 28,8 миллиона тонн. Поставки пшеницы увеличились на 13,5% — до 24,3 миллиона тонн.

Как сообщает газета, в Минсельхозе ожидали, что экспорт по итогам первой половины сезона будет ближе к 28 миллионам тонн.

"Теперь, возможно, там решили перестраховаться и еще раз напомнить про соблюдение баланса", — отметил один из собеседников издания.

При этом издание уточняет, что возможные неофициальные ограничения экспорта зерна начали беспокоить трейдеров с первых месяцев сезона. Так, в августе в Минсельхозе прошло первое совещание с крупнейшими экспортерами, где обсуждались вопросы прогнозного баланса с учетом производства, запасов, потребления и поставок. Участники рынка тогда восприняли встречу как сигнал к возвращению экспортной пошлины на пшеницу или введению других ограничительных мер, пишет газета, отмечая, что очередная встреча с экспортерами в Минсельхозе планируется на февраль.

По словам одного из источников, экспортерам, возможно, не придется идти на самоограничения, так как отгрузки во второй половине сезона могут быть меньше, а общий объем поставок не превысит 42 миллиона тонн. Как сообщил газете руководитель аналитического центра "Русагротранса" Игорь Павенский, в январе темпы экспорта зерна уже заметно ниже, чем ожидалось. Если первоначально объем отгрузок в текущем месяце оценивался в 2,5 миллиона тонн, то по итогам месяца показатель может быть на уровне 2–2,2 миллиона тонн.