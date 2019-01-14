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Закупки валюты ЦБ не скажутся на курсе рубля 

Рамблер 51 минуту назад
Фото: Reuters
Доллар локально ослаб в январе, Федрезерв смягчился, шатдаун в США начнет влиять на рынки по-настоящему, а закупки валюты ЦБ для Минфина не скажутся на курсе рубля. Об этом главный аналитик «Промсвязьбанка» Михаил Поддубский упомянул в еженедельном обзоре валютного рынка, поступившем в редакцию Рамблера.
В январе индекс доллара локально ослаб по отношению к конкурентам. Если в ноябре-декабре 2018 года американская валюта держалась в диапазоне 96-97,7 пункта, то на прошлой неделе падала до 95 пунктов.
По словам Поддубского, новые комментарии и протоколы с декабрьского заседания Федрезерва США свидетельствуют о возобладании в ФРС идеи смягчения позиции о повышении ставки, а именно о том, что она будет расти лишь при условии стабильности на глобальных рынках и подтверждения текущих прогнозов по темпам роста экономики.
Приостановка работы правительства в США будет продолжаться, так как до сих пор не заметно готовности сторон, президента Дональда Трамп и Когресса, пойти на компромисс.
Пока что шатдаун не влияет на глобальные рынки масштабно, однако вскоре может начать. Например, в агентстве Fitch предупредили о возможности снижения кредитного рейтинга США в марте, что станет для доллара потенциальным риском.
Наряду с шатдауном голосование в парламенте Великобритании относительно соглашения о выходе из ЕС может спровоцировать резкие движения в паре евро/доллар и на всем валютном рынке на этой неделе.
Наконец, Поддубский полагает, что возвращение Центрального банка России на открытый рынок в рамках бюджетного правила едва ли сильно скажется на курсе рубля.
«На горизонте всего первого квартала объем операций ЦБ будет с запасом компенсирован положительным сальдо текущего счета», — объяснил он.
По его мнению, в ближайшие дни доллар будет стоить 66-68 рублей.
Комментарии
Экономика , Михаил Поддубский , ФРС , ЕС , Промсвязьбанк , Минфин , Центральный банк России , Fitch Ratings
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