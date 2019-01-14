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Аналитик заявил, что рубль может сильно подорожать в 2019-м 

Рамблер 3 часа назад
Фото: Reuters
Рубль может значительно подорожать в течение 2019 года, но не в январе, заявила «Российской газете» финансовый аналитик Наталья Мильчакова.
Она напомнила, что на прошлой неделе журнал The Economist представил очередной «индекс биг-мака», сравнивающий мировые валюты по стоимости гамбургера из сети быстрого питания «Макдональдс». Согласно ему, рубль недооценен по отношению к доллару на 70%.
По словам Мильчаковой, у российской валюты в 2019 году и впрямь есть шанс вырасти существенно, однако едва ли это произойдет уже в январе.
Помешать этому могут разгон инфляции в связи с ростом с 1 января ставки НДС, публикация макроэкономических данных по итогам прошлого года, возобновление с 15 января покупок валюты Центробанком для Минфина и комментарии ЕЦБ, которыми он сопроводит свое решение по процентной ставке.
Компенсировать падение по этим причинам могут информация о степени сокращения нефтедобычи с 1 января в рамках соглашения ОПЕК+ и неизменность процентной ставки в США.
По мнению Мильчаковой, по совокупности этих причин в январе доллар может подорожать до 68-70 рублей, а евро — до 78-80. Однако в конце января — начале февраля рубль, вероятно, укрепится: до 66-69 за доллар, 76-79 — за евро.
Комментарии
Экономика , Наталья Мильчакова , McDonald's , Минфин , Центральный банк России , ЕЦБ , The Economist , "Российская газета"
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