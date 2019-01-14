Аналитик заявил, что рубль может сильно подорожать в 2019-м

Она напомнила, что на прошлой неделе журнал The Economist представил очередной «индекс биг-мака», сравнивающий мировые валюты по стоимости гамбургера из сети быстрого питания «Макдональдс» . Согласно ему, рубль недооценен по отношению к доллару на 70%.

По словам Мильчаковой, у российской валюты в 2019 году и впрямь есть шанс вырасти существенно, однако едва ли это произойдет уже в январе.

Помешать этому могут разгон инфляции в связи с ростом с 1 января ставки НДС, публикация макроэкономических данных по итогам прошлого года, возобновление с 15 января покупок валюты Центробанком для Минфина и комментарии ЕЦБ , которыми он сопроводит свое решение по процентной ставке.

Компенсировать падение по этим причинам могут информация о степени сокращения нефтедобычи с 1 января в рамках соглашения ОПЕК+ и неизменность процентной ставки в США.

По мнению Мильчаковой, по совокупности этих причин в январе доллар может подорожать до 68-70 рублей, а евро — до 78-80. Однако в конце января — начале февраля рубль, вероятно, укрепится: до 66-69 за доллар, 76-79 — за евро.