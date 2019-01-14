Меньше прибыли и клиентов: банки готовятся к проблемам

Текущий год будет сложным для банков и их клиентов. Их ждет снижение прибыли и другие проблемы. Из-за повышения НДС и разгона инфляции доходы россиян не будут расти, и они не смогут активно пополнять свои банковские вклады, снизятся и темпы роста кредитования. Качественных заемщиков станет еще меньше, и банкам придется постараться, чтобы не получить серьезный рост просрочки.

Банки получили рекордную за последний семь лет в прошлом году. Так, совокупный финансовый результат пяти крупнейших российских банков по итогам 11 месяцев этого года составил 1,1 трлн рублей, следовало из опубликованных банками отчетов в конце прошлого года.

«Прибыль банковского сектора росла быстрее, чем ожидает рынок», — констатирует Алексей Антонов, аналитик «Алор Брокер».

По данными ЦБ на 1 декабря прошлого года, в целом активы банковского сектора за последние 12 месяцев выросли на 9,5%, корпоративные кредиты — на 9,6%, кредиты физлиц — на 22,7%, вклады граждан — на 8,6%, средства на счетах банков нефинансовых организаций — на 9,9%.

Особенно активно росла ипотека. Так, объемы выданных банками жилищных кредитов достигли рекордных 2,3 трлн рублей, что, по последним данным регулятора, выше показателей 2017 года на 36,7%. При этом рекордными месяцами в уходящем году по выдаче ипотечных кредитов стали октябрь и ноябрь: в ноябре банки выдали ипотеки на рекордные 301 млрд рублей, а в октябре — на 299,8 млрд рублей.

Россияне пытались успеть взять ипотечные кредиты по низким ставкам. Банки начали поднимать проценты, после того, как ЦБ в осенью поднял ключевую ставку с 7,25% до 7,5%, а в декабре довел ее до 7,75%.

Так, средневзвешенная ставка по ипотечным жилищным кредитам в рублях в ноябре 2018 года уже поднялась до 9,52% с октябрьского исторического минимума в 9,41%. В январе 2019-го основные игроки ипотечного рынка подняли ставки примерно до 10%.

При этом в 2019 году найти качественных заемщиков банкам будет сложнее, чем в этом году. Нехватка таких заемщиков ощущалась уже в 2018 году, даже в ипотеке.

Так, по словам Антонова, банкам, чтобы выдать кредиты, приходилось идти на повышенные риски и предлагать ипотечные займы с небольшим первоначальным взносом.

«Следующий год для банков будет сложным. Повышение ключевой ставки заставит банки поднять и свои ставки, ввиду чего отсеется часть заемщиков. К тому же ужесточается проверка данных заемщиков, чтобы не выдавать кредиты клиентам с низким уровнем доходов. Из-за этого увеличится доля займов россиян в МФО и снизится в банках», — говорит Андрей Люшин, заместитель председателя правления «Локо Банка».

Так что достичь рекордных показателей по прибыли в следующем году российским банкам, скорее всего, не удастся.

По словам Артема Деева, ведущего аналитика Amarkets, в этом году высока вероятность возврата банками вниз, в район 915 млрд по прибыли из-за досоздания резервов вследствие ухудшения ситуации на глобальных финансовых рынках и в экономике, а также из-за ужесточения регулирования.

Как пояснил Сергей Суверов , старший аналитик БКС, в следующем году банкам придется доначислять резервы по проблемным кредитам, а российские компании, скорее всего, смогут разметить на банковских счетах меньше средств, поскольку цены на энергоносители, скорее всего, снизятся, а, соответственно, и сократится прибыль компаний.

Меньше денег смогут разместить на вкладах в банках и граждане, несмотря на рост ставок по депозитам.

Согласно данным ЦБ, средняя максимальная ставка по вкладам десяти кредитных организаций РФ, привлекающих наибольший объём депозитов физических лиц в рублях, во второй декаде декабря составила 7,4% годовых.

«В первом квартале 2019 года на фон роста инфляции в годовом выражении, банки могут незначительно поднять ставки по депозитам, в среднем на 0,25-1 п.п. Далее в течение года ставки по депозитам будут повторять динамику ключевой ставки ЦБ, которая будет зависеть как от складывающейся инфляции и инфляционных ожиданий, так и от оценки внешних шоков», — комментирует Вадим Иосуб, старший аналитик «Альпари».

По мнению аналитика Промсвязьбанка Дмитрия Монастыршина, максимальная ставка по депозитам в топ-10 банках в начале 2019 года может вырасти до 8%, при том, что инфляция составит 5,5%, а ключевая ставка — 7,75%. За пределами десятки крупнейших банков ставка по депозитам может вырасти еще больше.

При этом, судя по опросу банкиров, сами они не ожидают, что россияне будут активно нести деньги в банки.

Как отмечает Александр Шустов , гендиректор компании «Мани Фанни», учитывая растущую инфляцию, вряд ли россияне смогут «хорошо» заработать, копя деньги на вкладах.

Хотя официально регистрируемая инфляция сейчас не превышает 4%, но эта статистическая цифра оторвана от реальности и ощущаемая сейчас россиянами инфляция приближается к 10%.

При этом учитывая, что с 2019 года НДС увеличился на 2 п.п. и составил 20%, россияне будут ощущать инфляцию еще сильнее.

Вряд ли банки предложат ставки по депозитам выше 10% в следующем году, учитывая, что недостатка фондирования сейчас у кредитных организаций не ощущается, а найти качественных заемщиков — проблема, говорит эксперт.

«Примерно треть банков предпочитает свободные средства размещать на межбанковском рынке или в ЦБ, соглашаясь на низкую доходность и низкие риски, поэтому в этой ситуации привлекать новых вкладчиков высокими ставками они не будут», — резюмирует эксперт.

При этом в следующем году банки продолжат находиться под давлением ЦБ. Банк России с 2014 года ведет расчистку рынка и пока что не намерен останавливаться. Так, в 2014 году было отозвано 86 лицензий, в 2015-м — 93, в 2016-м — 97. В 2017 году ЦБ отозвал 46 лицензий у кредитных организаций, и казалось, дело пошло на спад. Но в прошлом году количество отозванных лицензий выросло: 55 банков лишились права работать. Так что надеяться, что в 2019 году ЦБ успокоится, не приходится.