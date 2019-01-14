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Минтруд: безработица за год снизилась почти на 10% 

News.ru + ещё 4 1 час назад
Фото: Ермаков Дмитрий/АГН «Москва»
За год безработица в России снизилась на 9,8%. Такие данные следуют из опубликованных данных Минтруда РФ.
Как сообщает ведомство, численность безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости составила на 9 января 2019 года 694,5 тыс. человек. На тот же период 2018 года аналогичный показатель составлял 770,3 тыс. человек.
Уровень регистрируемой безработицы в среднем по Российской Федерации, по оперативным данным, составил 0,91% от численности рабочей силы в возрасте 15-72 лет, а на аналогичную дату 2018 года — 1,01%, сообщает ведомство.
При этом, по данным на 19 декабря 2018 года численность безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости, составила 673,3 тыс. человек, писал News.ru. Таким образом, с 19 декабря по 9 января официальная безработица выросла почти на 21,2 тыс. человек или на 3,14%.
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