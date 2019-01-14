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Козак высказался о темпах роста цен на бензин в России 

Газета.Ru + ещё 5 1 час назад
Фото: РИА Новости
Вице-премьер Дмитрий Козак оценил темы роста цен на бензин в стране. Об этом сообщает РИА "Новости".
По его словам, с начала этого год на АЗС вертикально интегрированных компаний цены на бензин увеличилась на 0-1,7%, а на дизельное топливо — на 1,6-1,7%.
"Нигде, ни у одной компании этот потолок по состоянию на сегодняшний день не пробит и есть уверенность в том, что такая ситуация сохранится до конца января", — сказал Козак.
Ранее премьер России Дмитрий Медведев заявил, что правительство отслеживает ситуацию с ценами на бензин.
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Экономика , Рынки , Дмитрий Медведев , Дмитрий Козак
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