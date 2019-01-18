Коболев назвал главную задачу «Нафтогаза» на переговорах с Россией и ЕС

Главная задача "Нафтогаза" на переговорах с ЕС и РФ по газу 21 января заключается в сохранении транзита газа через Украину, заявил в пятницу глава компании Андрей Коболев.

"Главным заданием для Украины на этих переговорах является сохранение транзита", — сказал Коболев в эфире украинского "5 канала".

При этом Коболев отметил, что как сторона переговоров "Нафтогаз Украины" пока не будет раскрывать свою позицию, относительного того, какое решение является приемлемым.

Глава компании также отметил, что украинская сторона хочет получить контракт, "который будет соответствовать всем нормам европейского права". По словам Коболева, если эти условия будут выполнены, Киев получит объемы транзита газа и гарантию, что эти объемы будут поступать, а в случае их непоступления Киев, якобы, гарантированно получит компенсацию.

При этом Коболев не стал прогнозировать сроки достижения договорённостей с "Газпромом"

Украина прекратила закупку газа у РФ в ноябре 2015 года и после этого не использовала российское топливо при подготовке к отопительному сезону, закачивая в хранилища газ, закупленный по реверсу в Европе. Действующий контракт на транзит российского газа через Украину истекает в конце 2019 года.