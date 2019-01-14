Медведев назвал длинные новогодние каникулы вредными

Медведев счел длинные новогодние каникулы вредными для экономики

Премьер-министр России Дмитрий Медведев счел новогодние каникулы в стране слишком длинными. По его словам, продолжительные праздники негативно сказываются на экономике страны.

«Для экономики это плохо, я как председатель правительства не могу этого не отметить, потому что практически 14 дней страна мало чего создает и очень хорошо "отмечает"», — цитирует премьера ТАСС.

Согласно постановлению правительства, в этом году новогодние каникулы у россиян длились 10 дней — с 30 декабря 2018 года по 8 января 2019 года. Также продолжительный отдых ждет россиян в этом году на майские праздники — с 1 по 5 и с 9 по 12 мая.