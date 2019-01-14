Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
67.19
$
67.39
76.95
77.25
Прогноз
21.01 – 28.01
$
66.40
76.56
Индексы и котировки Brent
60.20
+0.15 Золото
1292.57
+0.02 РТС
1145.93
+0.26
Динамика валют
EUR / USD
14.01
1.1468
+0.0012
31.12
1.1457
10.01
30.12

Медведев счел длинные новогодние каникулы вредными для экономики 

Рамблер + ещё 14 1 час назад
Премьер-министр России Дмитрий Медведев счел новогодние каникулы в стране слишком длинными. По его словам, продолжительные праздники негативно сказываются на экономике страны.
«Для экономики это плохо, я как председатель правительства не могу этого не отметить, потому что практически 14 дней страна мало чего создает и очень хорошо "отмечает"», — цитирует премьера ТАСС.
Медведев поставил на место Лукашенко
Согласно постановлению правительства, в этом году новогодние каникулы у россиян длились 10 дней — с 30 декабря 2018 года по 8 января 2019 года. Также продолжительный отдых ждет россиян в этом году на майские праздники — с 1 по 5 и с 9 по 12 мая.
Экономика , Видео , Дмитрий Медведев , ИТАР-ТАСС
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиян заставят работать лучше
Россиян избавят от двойных платежей за отопление
Козак высказался о темпах роста цен на бензин3
Экономисты прогнозируют «тяжёлые времена» для России1
Отказ от газа в российских домах сочли утопией1
Видео
00:48
Китай и США посягнули на «наше все»
Экономика Статьи
02:49
Россия оставит Белоруссию без денег
Экономика
03:30
Медведев назвал длинные новогодние каникулы вредными
Экономика
01:27
Партнеры России получили «письма несчастья»
Экономика Статьи
00:52
Истории россиян о ценах, бедности и «девятках» яиц
Личный счет Статьи
03:31
Банки готовятся к проблемам
Экономика Статьи
01:26
Индия нанесла неожиданный удар по США
Экономика Статьи
02:03
Сбербанк обновил ставки по ипотеке
Личный счет Недвижимость
00:30
Зажать Россию: США опустились до шантажа
Экономика Компании
04:36
Украинцы пришли в ужас от пенсий
Экономика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение