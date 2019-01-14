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Россия захотела продавать мусор Европе 

Lenta.ru + ещё 2 1 час назад
Фото: РИА Новости
Россия может начать продавать мусор Швеции. Об этом рассказал министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин, которого цитирует РБК.
По словам министра, отправлять в Швецию планируется мусор, который будет перерабатываться на строящемся полигоне «Шиес» в Архангельской области.
«Если это будет классный опыт и мы из Архангельска сможем экспортировать мусор в Швецию и другие страны Европы, то это красивая история, почему бы и нет», — сказал Кобылкин.
Окончательное решение пока не принято. Правительство вместе со специалистами Росприроднадзора должно оценить все аспекты плана, включая экономические и экологические.
Если решение об экспорте будет принято, в Швецию станут экспортировать брикетированный в полиэтилен мусор. Отправлять его будут по железной дороге.
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