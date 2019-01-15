Силуанов: российская экономика избавилась от «голландской болезни»

Министр финансов РФ Антон Силуанов рассказал о достижениях работы правительства в 2018 году, по его словам, одной из главных задач было избавить российскую экономику от "голландской болезни".

"Голландская болезнь" — негативный эффект, оказываемый влиянием укрепления курса национальной валюты на экономическое развитие в результате бума в отдельном секторе экономики.

Силуанов отметил, что спустя семь месяцев работы правительства в новом составе, уже есть основания для подведения итогов, оценки первых результатов и анализа сформированных планов на перспективу. По его мнению, одним из важных достижений прошлого года стало то, что внешние факторы стали меньше влиять на жизнь россиян.

"Нашей задачей было избавиться от того, что когда-то раньше мы называли "голландской болезнью". Мы это сделали через бюджетные инструменты и правила. В период высоких цен на нефть ценовая премия изымается в резервы, а в период низких цен эти деньги возвращаются в экономику", — сказал министр в интервью газете "Коммерсант".

По словам Силуанова, сейчас происходит "сглаживание" изменений курсовых соотношений, которые раньше "резко били" по стабильности и создавали неуверенность в завтрашнем дне.