Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
67.12
$
67.25
76.95
77.24
Прогноз
21.01 – 28.01
$
67.30
76.50
Индексы и котировки Brent
59.14
–0.07 Золото
1292.48
–0.04 РТС
1147.16
+0.37
Динамика валют
EUR / USD
15.01
1.1489
+0.0032
31.12
1.1457
11.01
31.12
18.12

Силуанов: российская экономика избавилась от «голландской болезни» 

Р-Спорт + ещё 2
Министр финансов РФ Антон Силуанов рассказал о достижениях работы правительства в 2018 году, по его словам, одной из главных задач было избавить российскую экономику от "голландской болезни".
"Голландская болезнь" — негативный эффект, оказываемый влиянием укрепления курса национальной валюты на экономическое развитие в результате бума в отдельном секторе экономики.
Силуанов отметил, что спустя семь месяцев работы правительства в новом составе, уже есть основания для подведения итогов, оценки первых результатов и анализа сформированных планов на перспективу. По его мнению, одним из важных достижений прошлого года стало то, что внешние факторы стали меньше влиять на жизнь россиян.
"Нашей задачей было избавиться от того, что когда-то раньше мы называли "голландской болезнью". Мы это сделали через бюджетные инструменты и правила. В период высоких цен на нефть ценовая премия изымается в резервы, а в период низких цен эти деньги возвращаются в экономику", — сказал министр в интервью газете "Коммерсант".
По словам Силуанова, сейчас происходит "сглаживание" изменений курсовых соотношений, которые раньше "резко били" по стабильности и создавали неуверенность в завтрашнем дне.
"В результате наши граждане перекладывались из долларов в рубли и из рублей в доллары, что неизбежно приводило к финансовым потерям. Сейчас такого нет", — подчеркнул он.
Р-Спорт: последние новости
Эксперты рассказали, что станет с рублем после интервенции Центробанка Медведев заявил о вреде длинных новогодних праздников для экономики В Госдуме рассказали, когда в России может появиться крипторубль
Комментарии7
Экономика , Видео , Рынки
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Когда в России может появиться крипторубль2
Обрушит ли Центробанк курс рубля1
В РФ выросла средняя максимальная ставка по вкладам банков2
В новом году — с новыми ценами4
Мадуро пообещал поднять добычу нефти
Видео
00:48
Китай и США посягнули на «наше все»
Экономика Статьи
02:49
Россия оставит Белоруссию без денег
Экономика
03:08
Нефтяников вызовут на ковер за слишком дорогой бензин
Экономика Компании
03:30
Медведев назвал длинные новогодние каникулы вредными
Экономика
01:27
Партнеры России получили «письма несчастья»
Экономика Статьи
00:52
Истории россиян о ценах, бедности и «девятках» яиц
Личный счет Статьи
03:31
Банки готовятся к проблемам
Экономика Статьи
01:26
Индия нанесла неожиданный удар по США
Экономика Статьи
02:03
Сбербанк обновил ставки по ипотеке
Личный счет Недвижимость
00:30
Зажать Россию: США опустились до шантажа
Экономика Компании
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение