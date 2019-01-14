Саудовская Аравия пожурила Россию за медлительность

Министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих выразил сожаление, что Россия сокращает добычу нефти медленнее, чем хотелось бы Эр-Рияду. Об этом он рассказал в интервью телеканалу CNBC.

«Россия начала медленнее, чем я хотел бы, но они начали, и я уверен, что, как и в 2017 году, они догонят и внесут позитивный вклад в восстановление баланса на рынке», — отметил Халид аль-Фалих.

Он также рассказал, что общался со своими коллегами из других стран, а именно из ОАЭ и Ирака, которые уже начали сокращать добычу.

Комментируя же заслуги Саудовской Аравии, Халид аль-Фалих заверил, что Эр-Рияд уже «сделал достаточно», чтобы эта сделка претворилась в жизнь и начала давать результат.