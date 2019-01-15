Экономический ад: Трамп оставил сотни тысяч американцев без еды

США рискуют столкнуться с самым длительным за всю историю бюджетным кризисом. Причина — приостановка работы правительства, шатдаун, продолжающийся уже двадцать третий день. Четверть министерств и ведомств в стране закрыта, сотни тысяч госслужащих три недели не получают зарплату. Аналитики предупреждают: нештатная ситуация дорого обойдется американской экономике, а в итоге государство может лишиться наивысшего кредитного рейтинга.

Обновил рекорд

В период шатдауна часть госучреждений прекращает работу из-за отсутствия финансирования.

Нынешний бюджетный кризис побил рекорд продолжительности, установленный при Билле Клинтоне в 1995 году, когда камнем преткновения оказалась программа медицинского обеспечения Medicare. Тот шатдаун продлился 21 день.

Продукты и лекарства без надзора

Также функционирует служба безопасности и инспекции продовольствия Министерства сельского хозяйства США, но сотрудники все это время трудятся бесплатно.

В Агентстве по охране окружающей среды и Управлении по контролю за продуктами питания и лекарственными средствами заявили: из-за перебоев с финансированием придется сократить количество проверок безопасности продовольственного импорта, включая мясо, птицу и яйца. Это чревато вспышками массовых пищевых отравлений по всей стране.

"Не думаете же вы, что инспекторы, которые три недели не получают зарплату, сосредоточатся на предотвращении вспышек инфекций кишечной палочки, сальмонеллы или листерии? — прокомментировал порталу Business Insider представитель ведомства. — Что делать? Наверное, нужно позвонить или написать президенту".

Нет денег на еду и ипотеку

Шатдаун оставил без доходов более 800 тысяч человек — сотрудников государственных министерств и ведомств. Как пишет The Hill, тысячи госслужащих штурмуют так называемые продовольственные банки — благотворительные организации, бесплатно предоставляющие нуждающимся продукты.

По данным National Public Radio, только в минувшую субботу в один из таких центров штата Мэриленд обратились около 200 сотрудников федеральных ведомств за бесплатными консервами и едой. А в воскресенье — больше 500 человек.

Чтобы свести концы с концами, около тысячи работники решили прибегнуть к помощи краудфандинговых платформ: в списке обязательных трат, на которые собирают деньги, — подгузники, детское питание, ипотечные кредиты, аренда жилья.

За три недели многие госслужащие растратили все сбережения.

"Большинство американских семей живут от зарплаты до зарплаты, — отмечает один из инициаторов кампании по сбору средств на GoFundMe. — Как нам быть без дохода? Что делать?"

Власти пообещали, что всем выплатят компенсации, как только правительство вернется к работе. Однако тысячи контрактников не получат ни цента.

Массовые больничные

Коллапс рискует охватить сферу авиаперевозок и ударить по туристической отрасли. В Управлении транспортной безопасности США заверили: сбоев в работе авиакомпаний не будет. Это же касается и авиадиспетчеров, которые подпадают под юрисдикцию Федерального управления гражданской авиации и обязаны продолжать работу.

Но руководство аэропортов разводит руками: оставшиеся без зарплаты сотрудники воздушных гаваней массово оформляют больничные.

В Управлении транспортной безопасности говорят, что ситуация пока не критична, все подразделения "справляются со своими обязанностями". Однако совершенно очевидно: нехватка персонала грозит серьезными проблемами.

Трамп в твиттере назвал новость о массовых больничных фейком, а ситуация тем временем усугубляется. Как сообщает CNN, самая сложная обстановка сложилась в аэропортах Нью-Йорка и Северной Каролины.

В международном аэропорту имени Джорджа Буша в Хьюстоне в связи с нехваткой сотрудников закрыли терминал B, пассажиров просят прибывать заблаговременно. Международный аэропорт в Майами приостановил работу терминала С по той же причине — сотрудники берут больничные в два раза чаще.

Как подчеркивает The New York Times , трудности возникли и с безопасностью аэропортов: все больше агентов служб безопасности просто отказываются выходить на дежурства.

Что дальше

Впрочем, предупреждают аналитики, настоящий экономический ад для рядовых американцев начнется, если правительство не вернется к работе до конца февраля.

В этом случае почти 40 миллионов человек лишатся доступа к федеральной Программе дополнительной продовольственной помощи (SNAP), в рамках которой выдают субсидии на покупку еды (бывшие продуктовые талоны).

Власти пообещали: чтобы не допустить такого сценария, февральские субсидии SNAP выплатят до 20 января. Это немало озадачило ретейлеров: преждевременные платежи такого масштаба в короткие сроки совершенно не отлажены, в результате наверняка возникнет локальный дефицит продовольствия.

Кроме того, обещанные дотации домохозяйства могут так и не получить — из-за операционных сложностей с обработкой счетов. Наблюдатели не исключают массовых беспорядков и погромов, если разгневанные люди выйдут на улицы.