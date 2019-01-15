Грязные деньги: русские попали под британский колпак

Великобритания сформировала специальную группу для отслеживания финансовых потоков из России и ряда других стран. Таким образом в стране собираются бороться с мошенничеством и коррупцией. Ранее в Соединенном Королевстве приостанавливали выдачу виз инвесторов для россиян. Впрочем, вряд ли принимаемые усилия приведут к возврату капиталов на родину, говорят эксперты. В числе новых тихих гаваней для россиян — Мальта.

В Великобритании будет сформирована специальная группа для борьбы с мошенничеством, коррупцией и отмыванием денег, сообщил Минфин страны. Ее возглавят министр финансов Филип Хаммонд и глава МВД Саджид Джавид. Кроме того, с отмыванием денег будут бороться представители банков Santander, Lloyds и Barclays.

Первоочередной задачей спецгруппы будет отслеживание финансовых потоков из России и бывших советских республик, Азии и Нигерии. По оценкам британского Минфина, общий объем финансовых преступлений в стране ежегодно составляет 14,4 миллиарда фунтов стерлингов (16,4 миллиарда евро).

С «коррумпированными мошенниками, набивающими карманы „грязными“ деньгами и ведущими роскошный образ жизни за счет законопослушных граждан» будут бороться на всех фронтах, заявил Саджид Джавид.

МВД планирует выделить спецгруппе 3,5 миллиона фунтов стерлингов (3,9 миллиона евро) на совершенствование системы выявления подозрительных транзакций в ближайшие два года.

Это не первый и вряд ли последний шаг, направленный на борьбу с легализацией и отмыванием средств, который предпринимают британские власти в последнее время.

Так, 1 января 2018 года вступили в силу нормы, в соответствии с которыми суды могут направлять владельцам банковских и инвестиционных счетов, недвижимости, фондов и вообще любых ценных активов стоимостью более 50 тыс. фунтов запросы с требованиями объяснить происхождение средств.

В соответствии с этими нормами в особую группу риска относятся так называемые политически значимые лица (PEP). При этом к данной группе могут быть отнесены не только госслужащие, но представители бизнес-сообщества, как люди, имеющие связи с государством.

«В отношении граждан России, имеющих активы в Великобритании, это значит, что к группе лиц, у которых суды могут на законных основаниях потребовать предоставить документы, подтверждающие законность происхождения капитала и средств, необходимых для приобретения активов в британской юрисдикции, могут быть отнесены не только россияне, занимающие государственные посты, но и состоятельные граждане, чей бизнес предполагает тесное взаимодействие с госструктурами», — говорит управляющий партнер компании «УК Право и Бизнес» Александр Пахомов.

С декабря россиянам приостановили выдачу инвестиционных виз (категория Tier 1). Это сделано с целью борьбы с организованной преступностью и отмыванием денег на территории королевства.

Ранее инвестиции в британскую экономику в размере £2 млн ($2,55 млн) позволяли россиянам получить не только визу, но и постоянный вид на жительство после пяти лет проживания в стране. При инвестициях в размере £5 млн или £10 млн этот срок сокращался до трех или двух лет соответственно.

По имеющейся статистике, в целом за десять лет возможность получить вид на жительство в Великобритании воспользовалось более 3 тысяч человек. Более 60% из них — это граждане России и Китая.

«Соединенное Королевство всегда будет держать свои двери открытыми для настоящих инвесторов, которые стремятся помочь нашей экономике и бизнесу расти. Однако я хочу ясно подчеркнуть, что мы не потерпим у себя людей, которые не играют по правилам и злоупотребляют системой», — заявлял ранее замглавы МВД Великобритании по вопросам иммиграции Кэролайн Ноукс, комментируя эту норму.

От таких мер как создание особых групп или принятие законов, направленных на борьбу с отмыванием и приостановка выдачи инвестиционных виз, в первую очередь страдают реальные инвесторы и представители бизнеса, говорит Александр Пахомов.

«Те, кто используют Британию для отмывания и хранения средств, полученных с нарушением закона, используют схемы, позволяющие с легкостью обходить такие барьеры. Чего больше такие ограничения и меры приносят экономике Великобритании, во многом зависимой от иностранных инвестиций, — вопрос очень спорный», — говорит эксперт.

По словам Анастасии Сосновой, аналитика «Фридом Финанс», давление на российский капитал в иностранных юрисдикций началось во второй половине прошлого года. Это было связано в том числе с антиотмывочными мерами ЕС и с тем, что офшоры под давлением еврочиновников ужесточили требования к налоговым резидентам. Держать деньги в офшорах стало дороже, а, значит, и менее выгодно, отмечает она.

Однако несмотря на сложности за границей и усилия российских властей, в частности, объявленную налоговую амнистию, россияне не очень активно возвращают капиталы на родину.

Павел Гагарин. За 25 лет из России было выведено $1,3-1,5 трлн., а общая сумма возврата в Россию не превышает $100 млрд, говорит член генерального совета «Деловой России»

Как поясняет эксперты, существенного увеличения потока возвращаемых капиталов в Россию из Великобритании и подконтрольных ей территорий (Гибралтар и пр.) в ближайшие месяцы ожидать не стоит: пока эта рабочая группа будет прослеживать пути финансовых потоков по финансированию криминального бизнеса и терроризма, то есть заниматься аналитикой вне британской юрисдикции.

«Параллельно, они, конечно, будут делать точечные прицельные запросы по транзакциям из РФ и стран СНГ в Великобританию и страны Британского Содружества. Это может коснуться незаконно вывезенных из РФ капиталов, которые размещены в банках и фондовых структурах Великобритании, но не массово и не сразу, а по истечении нескольких месяцев. Кроме того, более чем в 50% случаев обнаружения криминального происхождения средств, они блокируются на банковских счетах без возможности возврата в Россию», — говорит эксперт.

По словам Тимур Нигматуллина, аналитика «Открытие Брокер», нововведение не приведет к возвращению капитала в Россию, а, скорее, будет способствовать смене используемой иностранной юрисдикции на менее рискованную.

По оценкам, объем средств россиян на счетах в Великобритании не превышает 7 млрд фунтов стерлингов, говорит Соснова.

Как поясняли ранее «Газете.Ru» эксперты, вместо того, чтобы возвращать капиталы на родину, россияне переводят свои деньги в другие юрисдикции. В частности, на Мальту. Для получения гражданства в этой стране нужно инвестировать €800 тыс. и приобрести недвижимость стоимостью не менее €350 тыс.

Паспорт Мальты дает право безвизового въезда в 160 государств (в том числе в США), а также возможность работать и учиться в любой стране Евросоюза.

Ранее газета РБК сообщала, что десятки богатых россиян, включая Аркадия Воложа, гендиректора компании «Яндекс» , и бизнесмена Бориса Минца, за последние три года заплатили минимум по €900 тыс. за паспорта Мальты.

Популярностью у россиян, также пользуются паспорта Доминиканы, Антигуа и Барбуды, Сент-Люсии. Они стоят по $100 тысяч. Получение гражданства Доминиканы занимает около трех месяцев и дает возможность въезжать в 135 стран.