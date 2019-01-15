Что не так-то? Силуанов удивлен реакцией на пенсионную реформу

Россияне тяжело восприняли изменения в пенсионной системе и повышение пенсионного возраста, заявил первый вице-премьер Антон Силуанов . По его словам, такая реакция общества стала неожиданностью. При этом данная реформа стала самой сложной для правительства в 2018 году.

Первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов назвал неожиданной тяжелую реакцию российского общества на пенсионную реформу, в рамках которой возраст выхода на пенсию повысили до 65 лет для мужчин и до 60 лет для женщин.

Изменение пенсионного законодательства стало наиболее сложным вопросом в работе правительства в 2018 году. «Не рассчитывал, не думал, что обсуждение в обществе этой темы будет проходить так сложно», — сказал Силуанов в интервью «Коммерсанту».

По его словам, «очевидно, что пенсии необходимо повышать», однако без ущерба для здравоохранения, образования, обороны и других сфер денег в бюджете не найти.

«Да и параметры пенсионной системы, сложившиеся в середине прошлого столетия, требовали донастройки. Сегодня мы имеем совершенно другие условия труда и продолжительность жизни. Эти показатели и дальше будут меняться в лучшую сторону», — подчеркнул первый вице-премьер.

При этом Силуанов отметил, что все страны в мире сейчас двигаются по пути изменения возрастных критериев, что дает возможность улучшать условия жизни пенсионеров. Так что, «мы здесь не изобрели велосипеда».

Первый вице-премьер отметил напряжение в обществе в связи с повышением пенсионного возраста, которое сохраняется до сих пор.

«Тем не менее предложение правительства было воспринято очень тяжело, и несмотря на все корректировки, которые были сделаны после широкого обсуждения в обществе, с парламентариями, напряжение осталось. Однако и сейчас прекрасно понимаю, что это все равно нужно было делать», — сказал Силуанов.

Действующие пенсионеры материально выиграли, заявил первый вице-премьер.

«Но работающими гражданами предпенсионного возраста это решение было воспринято неоднозначно. Для них постепенно откладывается период выхода на пенсию и период, когда можно, продолжая работать, получать и зарплату, и пенсию», — указал Силуанов.

Повышение пенсионного возраста до 65 лет для мужчин и до 60 лет для женщин началось с 1 января 2019 года. Однако оно не будет единовременным — переходный период продлится десять лет и завершится в 2028 году.

«Сегодня большая часть людей после достижения пенсионного возраста продолжает свою трудовую деятельность. Но понятно, что когда в качестве единственного дохода остается только одна пенсия, ее рост является важной задачей государства. Нам нужно было более аргументированно разъяснять последствия того, что будет, если ничего не предпринимать, и те выгоды, которые получат пенсионеры», — подвел итог Силуанов.

Ранее и глава правительства Дмитрий Медведев отмечал, что проведение в России пенсионной реформы — очень трудное для власти страны решение.

«Оно, скажем прямо, было самым трудным решением власти за последнее десятилетие. Изначально все понимали, что такого рода решения не прибавляют популярности власти, но, с другой стороны, это выстраданное решение», — говорил глава кабмина.

Первоначальное предложение правительства увеличить возраст выхода на заслуженный отдых для женщин до 63 лет, для мужчин — до 65 лет вызвало неоднозначную реакцию общества. Летом в десятках российских регионов прошли акции протеста, при этом обсуждение пенсионного вопроса совпало с проведением в России чемпионата мира по футболу.

Численность акций была разной — от нескольких десятков человек до нескольких тысяч, не везде митинги были согласованны. Участники протестов приняли резолюции с требованием к Госдуме отказаться от пенсионной реформы, а также потребовали отставки правительства.

29 августа президент России Владимир Путин выступил с телеобращением к гражданам страны. Он предложил смягчить ряд положений, которые ранее были одобрены Госдумой в первом чтении, в частности — уменьшить повышение пенсионного возраста для женщин с 8 до 5 лет.

Президент подчеркивал необходимость реформы. Работающих людей в России становится все меньше, а количество неработающих пенсионеров увеличивается. Это стало причиной повышения пенсионного возраста в стране, признался президент РФ Владимир Путин. Рано или поздно реформа все равно бы назрела, только через 5-7 лет это пришлось бы сделать более резко.

Как следует из соцопроса «Левада-центра» , проведенного в сентябре пошлого года, 63% россиян относятся «резко отрицательно» к повышению пенсионного возраста, еще 22% — «скорее отрицательно».