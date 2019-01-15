Уровень неравенства в России снижается, но остаётся недопустимо высоким, заявил министр экономического развития Максим Орешкин в ходе выступления на Гайдаровском форуме.
«Здесь на позитивный тон настраивает та динамика, которая сейчас была продемонстрирована в обоих докладах по России, что уровень неравенства снижается. Но при этом абсолютно я согласен с посылом, что он остаётся недопустимо высоким», — сказал он.
Орешкин отметил, что российские власти должны посмотреть на то, как страна будет выглядеть в будущем. По его словам, это будет зависеть от того, «на сколько тому поколению, которое в тот момент станет доминирующем в нашей стране, на сколько ему будут доступны услуги образования, на сколько оно сможет реализовать свой потенциал, который заложен в людях».
«Если вы посмотрите на структуру тех же нацпроектов, то они представляют собой попытку решить именно вот эту проблематику, попытку как раз сделать качественное образование, качественное здравоохранение более доступным для большей численности российского населения», — добавил министр.