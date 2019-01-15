Орешкин заявил о недопустимо высоком уровне неравенства в России

Уровень неравенства в России снижается, но остаётся недопустимо высоким, заявил министр экономического развития Максим Орешкин в ходе выступления на Гайдаровском форуме.

«Здесь на позитивный тон настраивает та динамика, которая сейчас была продемонстрирована в обоих докладах по России, что уровень неравенства снижается. Но при этом абсолютно я согласен с посылом, что он остаётся недопустимо высоким», — сказал он.

Орешкин отметил, что российские власти должны посмотреть на то, как страна будет выглядеть в будущем. По его словам, это будет зависеть от того, «на сколько тому поколению, которое в тот момент станет доминирующем в нашей стране, на сколько ему будут доступны услуги образования, на сколько оно сможет реализовать свой потенциал, который заложен в людях».