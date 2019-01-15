Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
67.06
$
67.25
76.87
77.19
Прогноз
21.01 – 28.01
$
66.60
75.60
Индексы и котировки Brent
59.32
–0.32 Золото
1288.05
–0.12 РТС
1147.16
+0.37
Динамика валют
EUR / USD
15.01
1.1467
+0.0010
31.12
1.1457
11.01
31.12
18.12

Орешкин заявил о недопустимо высоком уровне неравенства в России 

Rambler News Service + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Уровень неравенства в России снижается, но остаётся недопустимо высоким, заявил министр экономического развития Максим Орешкин в ходе выступления на Гайдаровском форуме.
«Здесь на позитивный тон настраивает та динамика, которая сейчас была продемонстрирована в обоих докладах по России, что уровень неравенства снижается. Но при этом абсолютно я согласен с посылом, что он остаётся недопустимо высоким», — сказал он.
Орешкин отметил, что российские власти должны посмотреть на то, как страна будет выглядеть в будущем. По его словам, это будет зависеть от того, «на сколько тому поколению, которое в тот момент станет доминирующем в нашей стране, на сколько ему будут доступны услуги образования, на сколько оно сможет реализовать свой потенциал, который заложен в людях».
«Если вы посмотрите на структуру тех же нацпроектов, то они представляют собой попытку решить именно вот эту проблематику, попытку как раз сделать качественное образование, качественное здравоохранение более доступным для большей численности российского населения», — добавил министр.
Rambler News Service: последние новости
Медведев заявил о вреде длинных новогодних праздников для экономики Голикова заявила о прямой связи бедности населения с уровнем образования Минтруд сообщил о снижении числа безработных почти на 10% год к году
Комментарии
Экономика , Максим Орешкин
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Кремль оценил угрозы США по «Северному потоку-2»1
Власти отчитались о снижении бедности в России
«Что не так-то?»: Министр о реакции на пенсионную реформу4
Русские попали под британский колпак4
ФНС нанесла удар по крупному онлайн-казино
Видео
00:48
Китай и США посягнули на «наше все»
Экономика Статьи
02:49
Россия оставит Белоруссию без денег
Экономика
03:08
Нефтяников вызовут на ковер за слишком дорогой бензин
Экономика Компании
03:30
Медведев назвал длинные новогодние каникулы вредными
Экономика
01:27
Партнеры России получили «письма несчастья»
Экономика Статьи
00:52
Истории россиян о ценах, бедности и «девятках» яиц
Личный счет Статьи
03:31
Банки готовятся к проблемам
Экономика Статьи
01:26
Индия нанесла неожиданный удар по США
Экономика Статьи
02:03
Сбербанк обновил ставки по ипотеке
Личный счет Недвижимость
00:30
Зажать Россию: США опустились до шантажа
Экономика Компании
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение