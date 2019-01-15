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Голикова заявила о рекордно низком уровне безработицы в 2018 году 

ТАСС + ещё 2 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Показатели безработицы по итогам 11 месяцев 2018 года являются рекордно низкими, заявила во вторник вице-премьер РФ Татьяна Голикова на Гайдаровском форуме.
"В 2018 году достигнуты самые низкие показатели безработицы за все предыдущие годы. За 11 месяцев этого года уровень общей безработицы составил 4,8%, регистрируемой безработицы — 0,9%", — сказала вице-премьер.
Она добавила, что численность занятых увеличилась по сравнению с соответствующим периодом 2017 года на 400 тыс. человек (на 0,6%) и составила 72,6 млн человек. "Численность безработных сократилась на 0,3 млн человек (с 4 до 3,7 млн)", — отметила Голикова.
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