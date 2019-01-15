Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
75.45
$
66.70
98.00
75.90
Прогноз
21.01 – 28.01
$
67.99
78.30
Индексы и котировки Brent
60.89
–0.25 Золото
1293.80
+0.12 РТС
1154.55
+0.26
Динамика валют
EUR / USD
17.01
1.1397
–0.0001
03.01
1.1398
14.01
03.01
20.12

Назван негативный фактор для рубля 

Рамблер 15 января 2019
Фото: Reuters
Рубль продолжит торговаться в диапазоне 66-68 за доллар, в котором торговался в течение всех полноценных торговых дней 2019 года. Об этом аналитик Промсвязьбанка Михаил Поддубский упомянул в пресс-релизе, поступившем в редакцию Рамблера.
Поддубский отметил, что уже четыре дня пара доллар/рубль торгуется неподалеку от отметки в 67 рублей за доллар, и спрогнозировал, что в течение оставшихся дней этой недели пара едва ли выйдет за пределы диапазона 66-68.
Негативным фактором для российской валюты могло бы стать возвращение Центробанка на открытый рынок ради покупок валюты для Минфина, однако, считает аналитик, объемы закупок (230-235 миллионов долларов до 6 февраля) таковы, что их перекроет положительное сальдо счета текущих операций в первом квартале.
Тем временем движения курса рубля в рамках диапазона 66-68 рублей за доллар в ближайшее время определит позитивное в последние недели отношение инвесторов к валютам развивающихся стран. Продолжение позитивной динамики этих валют позволит рублю закрепиться в нижней половине диапазона.
Комментарии
Экономика , Михаил Поддубский , Промсвязьбанк , Минфин , Центральный банк России
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В ЦБ оценили эффект от повышения ключевой ставки
Названы пострадавшие от скачка цен на электроэнергию
Зюганов отреагировал на иск Дерипаски
ВТБ стал акционером «Медиалогии»
Дерипаска подал иск к Зюганову47
Видео
00:48
Китай и США посягнули на «наше все»
Экономика Статьи
02:49
Россия оставит Белоруссию без денег
Экономика
05:33
Кудрин нашел способ вывести Россию в лидеры
Экономика Личный счет
04:27
Россияне спасают деньги от дедолларизации
Личный счет
05:45
Греф вынес неутешительный вердикт Европе
Компании Экономика
06:06
Чубайс поддержал идею «электричества для богатых»
Личный счет
01:11
К дачникам обратились с призывом
Недвижимость
04:22
Напрасные надежды: почему россияне прозябают в бедности
Личный счет Статьи
03:13
Озвучены планы Путина на «Северный поток-2»
Экономика
01:00
Россияне застряли в долговой петле
Личный счет Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение