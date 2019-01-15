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Рубль ждет стабильность 

Рамблер 1 час назад
Фото: Reuters
Рубль продолжит торговаться в диапазоне 66-68 за доллар, в котором торговался в течение всех полноценных торговых дней 2019 года. Об этом аналитик Промсвязьбанка Михаил Поддубский упомянул в пресс-релизе, поступившем в редакцию Рамблера.
Поддубский отметил, что уже четыре дня пара доллар/рубль торгуется неподалеку от отметки в 67 рублей за доллар, и спрогнозировал, что в течение оставшихся дней этой недели пара едва ли выйдет за пределы диапазона 66-68.
Негативным фактором для российской валюты могло бы стать возвращение Центробанка на открытый рынок ради покупок валюты для Минфина, однако, считает аналитик, объемы закупок (230-235 миллионов долларов до 6 февраля) таковы, что их перекроет положительное сальдо счета текущих операций в первом квартале.
Тем временем движения курса рубля в рамках диапазона 66-68 рублей за доллар в ближайшее время определит позитивное в последние недели отношение инвесторов к валютам развивающихся стран. Продолжение позитивной динамики этих валют позволит рублю закрепиться в нижней половине диапазона.
Комментарии
Экономика , Михаил Поддубский , Промсвязьбанк , Минфин , Центральный банк России
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