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Медведев спрогнозировал тенденцию отказа от доллара в мире 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 14 24 минуты назад
Фото: ТАСС
Глава российского правительства Дмитрий Медведев выразил уверенность, что тенденция отказа от доллара в мире будет только нарастать.
«Очевидно, что тенденция по снижению зависимости национальных экономик от доллара будет только нарастать. Такие экономические действия (как санкции и протекционизм) самого мощного игрока на экономической арене (США) только усиливают напряжение», — заявил он, выступая на пленарном заседании Гайдаровского форума.
Глава правительства напомнил, что Россия и Евросоюз обсуждали, как оградить от санкций свои экономические связи с Ираном из-за ситуации с выходом США из ядерной сделки. Еврокомиссия подготовила пакет мер по расширению использования евро в стратегических отраслях по причине растущих политических и валютных рисков долларовой зоны, отметил он.
Медведев подчеркнул, что Россия также постепенно расширяет использование рубля и других валют во внешнеторговых расчетах.
«Мы серьезно сократили свои вложения в американские казначейские облигации, кстати, недавний выпуск российских еврооблигаций был сделан в евро — все это следствие вот такой агрессивной, и прямо скажем, зачастую просто бестолковой экономической политики Соединенных Штатов», — заявил он, передает ТАСС.
Премьер подчеркнул, что США своими действиями сами дают подпитку идее о дедолларизации.
«Страна, денежная единица которой является ключевой резервной валютой, она сама же разрушает и доверие к ней. Вот в этом наверное и парадокс нынешней ситуации. И парадокс в том, что идея о дедолларизации получает постоянные стимулы и от самого эмитента», — подчеркнул Медведев.
Глав кабмина добавил, что политика агрессивного давления ряда стран, включая незаконные санкции и арест менеджеров крупных зарубежных компаний, повышает неопределенность в мировой экономике.
В Кремле в октябре говорили, что процесс дедолларизации экономики России длительный и сложный, но уже есть тенденция к расширению расчетов в нацвалютах.
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Комментарии8
Экономика , Рынки , Дмитрий Медведев , ЕС , Правительство РФ , Еврокомиссия , ИТАР-ТАСС
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