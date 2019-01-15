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Медведев высказался о проблемах российского бизнеса 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Премьер-министр Дмитрий Медведев высказался о проблемах российского бизнеса. Об этом сообщает корреспондент "Газеты.Ru".
По его словам, требования к нему являются необоснованно высокими. Он уточнил, что многие из них создавались еще в советские времена, и устарели "не только морально, но и технологически".
Он подчеркнул, что количество различных нормативных актов, имеющих отношение к бизнесу, превышает девять тысяч.
Ранее сообщалось, что глава правительства назвал главные вызовы мировой экономике.
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