Медведев высказался о проблемах российского бизнеса

Премьер-министр Дмитрий Медведев высказался о проблемах российского бизнеса. Об этом сообщает корреспондент "Газеты.Ru".

По его словам, требования к нему являются необоснованно высокими. Он уточнил, что многие из них создавались еще в советские времена, и устарели "не только морально, но и технологически".

Он подчеркнул, что количество различных нормативных актов, имеющих отношение к бизнесу, превышает девять тысяч.

Ранее сообщалось, что глава правительства назвал главные вызовы мировой экономике.