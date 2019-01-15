Россия предложила Венесуэле план по оздоровлению экономики

Сергей Сторчак. Россия предложила Венесуэле неформальный план по оздоровлению экономики страны. Об этом заявил заместитель главы Минфина России

«Мы сделали им (Венесуэле. — RT) предложение. Неформальное. Потому что по традиции после таких консультаций готовится проект заключения, и партнёры реагируют на этот проект. В конечном итоге это должен быть продукт, согласованный и консультантами, и реципиентом помощи. Иначе это бессмысленно всё», — цитирует РИА Новости Сторчака.

По его словам, речи о предоставлении нового кредита Венесуэле не идёт, таких просьб не поступало.