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Россия предложила Венесуэле план по оздоровлению экономики 

RT на русском + ещё 3 1 час назад
Фото: Reuters
Россия предложила Венесуэле неформальный план по оздоровлению экономики страны. Об этом заявил заместитель главы Минфина России Сергей Сторчак.
«Мы сделали им (Венесуэле. — RT) предложение. Неформальное. Потому что по традиции после таких консультаций готовится проект заключения, и партнёры реагируют на этот проект. В конечном итоге это должен быть продукт, согласованный и консультантами, и реципиентом помощи. Иначе это бессмысленно всё», — цитирует РИА Новости Сторчака.
По его словам, речи о предоставлении нового кредита Венесуэле не идёт, таких просьб не поступало.
В начале ноября Сторчак по итогам встречи с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро заявил, что Минфин одобрил план венесуэльского лидера по восстановлению экономики.
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