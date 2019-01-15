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Бедных россиян посчитают по-новому ради майского указа 

Lenta.ru 46 минут назад
Фото: ТАСС
Подход к измерению уровня бедности в России должен быть переосмыслен. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова, которую цитирует РБК.
«В короткий период нам предстоит по-новому осмыслить сами подходы к оценке бедности, ее измерению, перейти на более современные стандарты. Сейчас, как правило, применяется абсолютный: бедность как отношение к стандарту уровня жизни. Это подход, который основан на стандарте прожиточного минимума», — отметила Голикова.
По ее словам, нынешнее понятие прожиточного минимума вводилось в 1992 году в качестве временной меры и давно утратило актуальность. Кроме того, действующие методики подсчета затрудняют решение задачи по борьбе с бедностью, поставленной в прошлогоднем майском указе президента Владимира Путина.
«Для того, чтобы не совершать в этом направлении революций, не менять подхода, что затруднило бы решение поставленной в указе задачи, можно было бы постепенно усовершенствовать стандарт оценки», — сказала вице-премьер.
Разрабатывать новый подход поручено рабочей группе в составе Минтруда. Ожидается, что результаты будут готовы к 2020 году.
Ранее 15 января Голикова рассказала о снижении уровня бедности в России. Она сослалась на данные Росстата, согласно которым за девять месяцев 2018 года он составил 13,3 процента против 13,8 процента за аналогичный период годом ранее.
В свою очередь, министр труда и социального развития Максим Топилин оценил победу над бедностью в стране в 800 миллиардов рублей ежегодно. Эти деньги, по его словам, следует направлять на адресную поддержку семей с детьми и строительство инфраструктуры.
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Комментарии4
Экономика , Татьяна Голикова , Максим Топилин , Владимир Путин , Росстат , Минтруд
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