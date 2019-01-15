Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
67.12
$
67.25
76.83
76.97
Прогноз
21.01 – 28.01
$
67.99
78.30
Индексы и котировки Brent
59.81
+0.07 Золото
1289.41
+0.04 РТС
1145.31
+0.04
Динамика валют
EUR / USD
15.01
1.1432
–0.0025
31.12
1.1457
11.01
31.12
18.12

Цены на нефть останутся стабильны 

Рамблер 42 минуты назад
Фото: ТАСС
Нефть не будет ни сильно дешеветь, ни сильно дорожать в ближайшее время, считает аналитик Промсвязьбанка Владимир Лящук. Об этом он упомянул в поступившем в редакцию Рамблера пресс-релизе.
Вчера из Китая пришла торговая статистика за декабрь, свидетельствующая о замедлении роста экономики КНР: экспорт снизился на 4,4%, а импорт — на 7,6% в годовом выражении. Накануне фондовые индексы в США, Азии и Европе отреагировали на это падением.
Сегодня на открытии торгов нефтяные котировки начали восстанавливаться, однако чуть позже восходящий тренд приостановился. Лящук объясняет это отсутствием на мировых рынках уверенного спроса на рисковые активы.
По этой причине в Промсвязьбанке полагают, что в краткосрочной перспективе баррель нефти марки «Брент» будет торговаться в диапазоне 58-60 долларов, то есть примерно в том же, в котором торгуется сейчас — чуть менее 59,5 доллара на момент написания новости.
Комментарии
Экономика , Промсвязьбанк
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Китай выразил свою позицию по «Северному потоку-2»2
Бедных россиян посчитают по-новому2
Контроль за отправителями денег за рубеж усилят
Названа цена победы над бедностью в России5
Медведев назвал главные вызовы мировой экономике
Видео
00:48
Китай и США посягнули на «наше все»
Экономика Статьи
02:49
Россия оставит Белоруссию без денег
Экономика
03:08
Нефтяников вызовут на ковер за слишком дорогой бензин
Экономика Компании
03:30
Медведев назвал длинные новогодние каникулы вредными
Экономика
01:27
Партнеры России получили «письма несчастья»
Экономика Статьи
00:52
Истории россиян о ценах, бедности и «девятках» яиц
Личный счет Статьи
03:31
Банки готовятся к проблемам
Экономика Статьи
01:26
Индия нанесла неожиданный удар по США
Экономика Статьи
02:03
Сбербанк обновил ставки по ипотеке
Личный счет Недвижимость
00:30
Зажать Россию: США опустились до шантажа
Экономика Компании
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение