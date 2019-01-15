Озвучены планы Путина на «Северный поток-2»

Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
67.04
$
67.15
76.72
76.90
Прогноз
21.01 – 28.01
$
67.30
76.50
Индексы и котировки Brent
60.21
–0.12 Золото
1288.99
–0.17 РТС
1148.03
+0.26
Динамика валют
EUR / USD
15.01
1.1419
–0.0038
31.12
1.1457
11.01
31.12
18.12

Посол США рассказал о планах Путина на «Северный поток-2» 

Lenta.ru 1 час назад
Россия не собирается поставлять газ в Европу транзитом через Украину после завершения строительства газопровода «Северный поток-2». Такое мнение в интервью немецкому изданию Rheinische Post посол США в Германии Ричард Гренелл.
«Проблема "Северного потока-2" состоит в том, что это не экономический проект. Его разработали только по одной причине: создать альтернативный маршрут транспортировки российского газа на пути в Европу, который не проходит через Украину», — сказал Гренелл.
Берлин прояснил позицию по «Северному потоку-2»
По его словам, президент России Владимир Путин не раз говорил, что хочет прекратить транзит газа через Украину. Сделать это ему позволят два газопровода: «Турецкий поток» и «Северный поток-2». В связи с этим дипломат предостерег Европу от попадания в зависимость от страны-агрессора.
Также Гренелл рассказал о содержании писем, которые рассылал немецким компаниям Uniper и Wintershall, участвующим в строительстве газопровода в статусе инвесторов.
«Содержание этих писем ничем не отличается от заявлений, которые мы сделали публично: компании, работающие в сфере российского энергоэкспортного сектора, рискуют возможными санкциями», — отметил посол.
Ранее Путин говорил, что Россия по-прежнему рассматривает возможность транзита газа через украинскую территорию даже после ввода в эксплуатацию «Северного потока-2» и готова вести с Украиной переговоры об условиях такого транзита. Завершить строительство «Северного оптока-2» планируется в конце 2019 года.
В начале января стало известно, что Госдепартамент США может ввести санкции против нескольких компаний, участвующих в строительстве «Северного потока-2». Среди них итальянская Saipem, уже закончившая свою работу, швейцарская Allseas, а также немецкие Wintershall и Uniper. Последние две отказались от пакетов акций проекта из-за боязни санкций и ограничились участием в статусе инвесторов.
В ответ замглавы крупнейшего в Германии партийного блока ХДС/ХСС Юрген Хардт заявил, что подобные угрозы являются «недопустимым односторонним ужесточением тона в трансатлантических отношениях».
Последние новости
Настю Рыбку осудили Лукашенко предупредил об угрозе Белоруссии с запада и востока Правительство согласовало новые льготы по ипотеке
Комментарии84
Экономика , Видео , Владимир Путин , Госдеп США
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Девальвация неизбежна: почему упадет рубль2
«Почта России» объяснила продажу пива в отделениях4
Индексы Уолл-стрит снижаются
Денег нет: кто подаст России на бедность5
Основатель Huawei отверг обвинения в шпионаже
Видео
00:48
Китай и США посягнули на «наше все»
Экономика Статьи
02:49
Россия оставит Белоруссию без денег
Экономика
00:25
В ЦБ осудили две русские сказки
Личный счет
03:13
Озвучены планы Путина на «Северный поток-2»
Экономика
03:08
Нефтяников вызовут на ковер за слишком дорогой бензин
Экономика Компании
03:30
Медведев назвал длинные новогодние каникулы вредными
Экономика
01:27
Партнеры России получили «письма несчастья»
Экономика Статьи
00:52
Истории россиян о ценах, бедности и «девятках» яиц
Личный счет Статьи
03:31
Банки готовятся к проблемам
Экономика Статьи
01:26
Индия нанесла неожиданный удар по США
Экономика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение