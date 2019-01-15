Озвучены планы Путина на «Северный поток-2»

Посол США рассказал о планах Путина на «Северный поток-2»

Россия не собирается поставлять газ в Европу транзитом через Украину после завершения строительства газопровода «Северный поток-2». Такое мнение в интервью немецкому изданию Rheinische Post посол США в Германии Ричард Гренелл.

«Проблема "Северного потока-2" состоит в том, что это не экономический проект. Его разработали только по одной причине: создать альтернативный маршрут транспортировки российского газа на пути в Европу, который не проходит через Украину», — сказал Гренелл.

По его словам, президент России Владимир Путин не раз говорил, что хочет прекратить транзит газа через Украину. Сделать это ему позволят два газопровода: «Турецкий поток» и «Северный поток-2». В связи с этим дипломат предостерег Европу от попадания в зависимость от страны-агрессора.

Также Гренелл рассказал о содержании писем, которые рассылал немецким компаниям Uniper и Wintershall, участвующим в строительстве газопровода в статусе инвесторов.

«Содержание этих писем ничем не отличается от заявлений, которые мы сделали публично: компании, работающие в сфере российского энергоэкспортного сектора, рискуют возможными санкциями», — отметил посол.

Ранее Путин говорил, что Россия по-прежнему рассматривает возможность транзита газа через украинскую территорию даже после ввода в эксплуатацию «Северного потока-2» и готова вести с Украиной переговоры об условиях такого транзита. Завершить строительство «Северного оптока-2» планируется в конце 2019 года.

В начале января стало известно, что Госдепартамент США может ввести санкции против нескольких компаний, участвующих в строительстве «Северного потока-2». Среди них итальянская Saipem, уже закончившая свою работу, швейцарская Allseas, а также немецкие Wintershall и Uniper. Последние две отказались от пакетов акций проекта из-за боязни санкций и ограничились участием в статусе инвесторов.

В ответ замглавы крупнейшего в Германии партийного блока ХДС/ХСС Юрген Хардт заявил, что подобные угрозы являются «недопустимым односторонним ужесточением тона в трансатлантических отношениях».