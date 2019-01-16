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Названы профессии, которые могут исчезнуть в ближайшем будущем 

РИА Новости + ещё 6 1 час назад
Фото: Р-Спорт
В ближайшем будущем в России могут исчезнуть такие профессии, как водитель и продавец, что связано с общемировой тенденцией на роботизацию экономики и бизнеса, об этом в эфире передачи "Наблюдатель" на телеканале "Культура" заявил глава представительства Singularity University (Университет Сингулярности) в Москве Евгений Кузнецов.
"Если верить прогнозам, одни из самых быстро роботизируемых профессий сейчас в мире — это продавцы и водители. То есть две аудитории, куда сейчас нацелено, пожалуй, наибольшее количество роботических сервисов. Но в целом тренд звучит таким образом, что под возможное вытеснение роботами попадают большей частью профессии, связанные со средним уровнем квалификации, и при этом достаточно узкой специализации. То есть там, где человек применяет какой-то простой, но достаточно специфический навык", — заявил Кузнецов.
По его словам, сейчас такое время, когда новые технологии появляются гораздо быстрее, чем раньше.
"Есть статистика, что сейчас в среднем новые технологии появляются в два-три раза чаще, чем, например, 100 лет назад", — констатировал Кузнецов.
Ранее министр просвещения Ольга Васильева заявляла о том, что роботы смогут заменить людей только в двух процентах профессий. По словам министра, "компьютеры всего мира так и не смогли дойти до возможностей человеческого мозга".
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Комментарии
Экономика , В мире , Ольга Васильева , Евгений Кузнецов
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