Названы профессии, которые могут исчезнуть в ближайшем будущем

В ближайшем будущем в России могут исчезнуть такие профессии, как водитель и продавец, что связано с общемировой тенденцией на роботизацию экономики и бизнеса, об этом в эфире передачи "Наблюдатель" на телеканале "Культура" заявил глава представительства Singularity University (Университет Сингулярности) в Москве Евгений Кузнецов

"Если верить прогнозам, одни из самых быстро роботизируемых профессий сейчас в мире — это продавцы и водители. То есть две аудитории, куда сейчас нацелено, пожалуй, наибольшее количество роботических сервисов. Но в целом тренд звучит таким образом, что под возможное вытеснение роботами попадают большей частью профессии, связанные со средним уровнем квалификации, и при этом достаточно узкой специализации. То есть там, где человек применяет какой-то простой, но достаточно специфический навык", — заявил Кузнецов.

По его словам, сейчас такое время, когда новые технологии появляются гораздо быстрее, чем раньше.

"Есть статистика, что сейчас в среднем новые технологии появляются в два-три раза чаще, чем, например, 100 лет назад", — констатировал Кузнецов.