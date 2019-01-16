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Назван способ вывести Россию в топ-5 экономик мира 

Lenta.ru + ещё 19 53 минуты назад
Фото: РИА Новости
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что вхождение России в топ-5 экономик мира зависит от трудовых ресурсов, инвестиций и роста производительности труда, передает ТАСС.
По его словам, чтобы выйти на необходимые темпы экономического роста, недостаточно национальных проектов. «Нам нужны дополнительные меры политики, которые создадут экономический рост», — подчеркнул Кудрин, добавив, что это сверхтяжелая задача — добиться роста в размере трех процентов в год.
«Трудовые ресурсы будут сокращаться, тот поток мигрантов, который в предыдущие годы закрывал [их недостаток], он не будет таким, как сейчас. Тем более, у нас не растут реальные доходы населения, девальвация тоже оттолкнула мигрантов», — констатировал глава Счетной палаты.
В связи с этим трудовые ресурсы будут негативно влиять на экономический рост, значит, нужно расти за счет инвестиций и роста производительности, считает он. Также Кудрин отметил, что доверие народа к власти будет также играть немаловажную роль.
В числе других факторов, которые должны простимулировать рост российской экономики, чиновник назвал реформирование государственного управления и сокращение роли государства в экономике.
Ранее Счетная палата представила заключение, согласно которому прогнозируемые темпы роста российского ВВП не позволят России попасть в топ-5 крупнейших экономик мира к 2024 году, как было намечено в майском указе президента России Владимира Путина.
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Комментарии17
Экономика , Алексей Кудрин , Владимир Путин , Счетная палата , ИТАР-ТАСС
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