Назван способ вывести Россию в топ-5 экономик мира

По его словам, чтобы выйти на необходимые темпы экономического роста, недостаточно национальных проектов. «Нам нужны дополнительные меры политики, которые создадут экономический рост», — подчеркнул Кудрин, добавив, что это сверхтяжелая задача — добиться роста в размере трех процентов в год.

«Трудовые ресурсы будут сокращаться, тот поток мигрантов, который в предыдущие годы закрывал [их недостаток], он не будет таким, как сейчас. Тем более, у нас не растут реальные доходы населения, девальвация тоже оттолкнула мигрантов», — констатировал глава Счетной палаты.

В связи с этим трудовые ресурсы будут негативно влиять на экономический рост, значит, нужно расти за счет инвестиций и роста производительности, считает он. Также Кудрин отметил, что доверие народа к власти будет также играть немаловажную роль.

В числе других факторов, которые должны простимулировать рост российской экономики, чиновник назвал реформирование государственного управления и сокращение роли государства в экономике.