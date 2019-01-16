Силуанов рассказал, как изменится жизнь россиян при реализации нацпроектов

Россияне вскоре почувствуют эффект от реализации национальных проектов в разных сферах жизни, в том числе в медицине, в инфраструктуре и возможности развивать свой бизнес, заявил первый вице-премьер РФ, министр финансов Антон Силуанов

"Нас будут оценивать по изменениям, не по показателям, а именно то, что происходит дома, в городах, на работе, в поликлиниках, где обслуживаются граждане, где дети получают образование. Именно на эти цели будут направлены усилия по реализации нацпроектов", — сказал он на Гайдаровском форуме.

"Что изменится? У нас большие планы в части изменения инфраструктуры. Здесь планы более глобального характера. Речь идет о магистралях, аэропортах, портах, что тоже будет видно", — добавил Силуанов.

Но более заметными для россиян будут решения, реализуемые в рамках проекта о безопасных дорогах.

"Тоже граждане увидят это, это можно будет почувствовать", — отметил он.

Россиян ждет изменение городской среды, продолжил Силуанов.

"В этом году значительные ресурсы будут направляться, программа уже начала раскручиваться в прошлые годы", — отметил первый вице-премьер.

"Все почувствуют изменения качества медицинского обслуживания. Дополнительные ресурсы туда направляются, потому что теперь уже лечение болезней будет проводиться с широким набором методов и возможностей медицины", — сказал министр.