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Силуанов рассказал, как изменится жизнь россиян при реализации нацпроектов 

РИА Новости 14 минут назад
Фото: РИА Новости
Россияне вскоре почувствуют эффект от реализации национальных проектов в разных сферах жизни, в том числе в медицине, в инфраструктуре и возможности развивать свой бизнес, заявил первый вице-премьер РФ, министр финансов Антон Силуанов.
"Нас будут оценивать по изменениям, не по показателям, а именно то, что происходит дома, в городах, на работе, в поликлиниках, где обслуживаются граждане, где дети получают образование. Именно на эти цели будут направлены усилия по реализации нацпроектов", — сказал он на Гайдаровском форуме.
"Что изменится? У нас большие планы в части изменения инфраструктуры. Здесь планы более глобального характера. Речь идет о магистралях, аэропортах, портах, что тоже будет видно", — добавил Силуанов.
Но более заметными для россиян будут решения, реализуемые в рамках проекта о безопасных дорогах.
"Тоже граждане увидят это, это можно будет почувствовать", — отметил он.
Россиян ждет изменение городской среды, продолжил Силуанов.
"В этом году значительные ресурсы будут направляться, программа уже начала раскручиваться в прошлые годы", — отметил первый вице-премьер.
"Все почувствуют изменения качества медицинского обслуживания. Дополнительные ресурсы туда направляются, потому что теперь уже лечение болезней будет проводиться с широким набором методов и возможностей медицины", — сказал министр.
"Я уже не говорю про экономические проекты. Создание дополнительных (рабочих — ред.) мест и стимулирование развития малого и среднего предпринимательства. Будут более доступны кредиты для тех, кто хочет начать свое дело, и так далее", — сказал он.
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Комментарии1
Экономика , Антон Силуанов
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