Орешкин не ожидает колебаний курса рубля из-за возобновления ЦБ покупок валюты

"Последние два дня мы видим, что рубль укрепляется, поэтому эффекта какого-то значительного в ту или иную сторону от возобновления нормальной, обычной политики ЦБ здесь не будет, поэтому ожидать каких-то резких движений [курса рубля] точно не стоит", — сказал он, отвечая на вопрос, повлияет ли возобновление политики покупки валюты Банком России на курс российской национальной валюты.

15 января 2019 года Банк России (ЦБ РФ) возобновил покупки валюты на открытом рынке для Министерства финансов РФ. Всего до 6 февраля министерство планирует купить валюты на 265,9 млрд рублей.