Президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства обратил внимание главы минфина Антона Силуанова и председателя Центробанка Эльвиры Набиуллиной на вопросы инфляции: по его словам, ничего неожиданного там не происходит, но есть вопросы, на которые стоит посмотреть.
"Хочу обратить внимание и Антона Германовича (Силуанова), и председателя Центрального банка на вопросы инфляции. Ничего там такого неожиданного, я понимаю, не происходит, тем не менее, есть вопросы, требующие дополнительного внимания с вашей стороны, имею в виду плановые показатели — нам надо за ними следить", — сказал Путин на совещании в среду.