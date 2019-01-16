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Путин обратил внимание Силуанова и Набиуллиной на инфляцию 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: Р-Спорт
Президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства обратил внимание главы минфина Антона Силуанова и председателя Центробанка Эльвиры Набиуллиной на вопросы инфляции: по его словам, ничего неожиданного там не происходит, но есть вопросы, на которые стоит посмотреть.
"Хочу обратить внимание и Антона Германовича (Силуанова), и председателя Центрального банка на вопросы инфляции. Ничего там такого неожиданного, я понимаю, не происходит, тем не менее, есть вопросы, требующие дополнительного внимания с вашей стороны, имею в виду плановые показатели — нам надо за ними следить", — сказал Путин на совещании в среду.
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Экономика , Антон Силуанов , Эльвира Набиуллина , Владимир Путин , Минфин , Центральный банк России
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