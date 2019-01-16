The Conversation (Австралия): БРИКС угрожает раскол?

Совокупный ВВП стран группы составляет 19,3% мирового продукта или порядка 15 триллионов долларов. На них также приходится 42,7% населения мира и 50% мирового экономического роста за последние 10 лет.

К сожалению, среди них, по всей видимости, усиливаются разногласия по геополитическим и геоэкономическим вопросам. Кроме того, национальные интересы стран-членов наталкиваются на фундаментальные противоречия. В результате, у БРИКС сейчас нет «общего голоса» от имени стран юга, и группа не может убедительно представлять интересы развивающихся государств.

Российско-китайские линии раскола

Последние несколько лет страны БРИКС проводят, скорее, односторонние или двусторонние инициативы, что довольно далеко от заявленных целей по формированию общей политики.

Все это связано с политическими соображениями каждой из стран. Например, Китай и Россия занимают общие позиции в Совбезе ООН по Сирии и Ирану. Она также работают над общей позицией по Афганистану в ожидании ухода США, что противоречит стремлению Вашингтона утвердить в Кабуле присутствие Индии, чтобы сократить риск нестабильности в стране после вывода американских войск.

Кроме того, Китай и Россия развивают отношения с Пакистаном, к большому сожалению Индии.

Важный момент для БРИКС: Китай и Россия не поддержали расширение Совета безопасности ООН с предоставлением кресла Бразилии, Индии или ЮАР, хотя эти страны активно добиваются для себя такой позиции.

Москва и Пекин также развивают валютные механизмы для упрощения двусторонней торговли, а не механизмы в рамках БРИКС.

Кроме того, в ходе недавнего расширения прав голоса во Всемирном банке МВФ укрепление позиций Китая, Бразилии и Индии произошло в ущерб другим развивающимся странам, в частности Нигерии и ЮАР. Кроме того, страны БРИКС не поддержали призыв ЮАР о необходимости третьего представителя Африки в совете директоров МВФ (в текущих условиях Африка является наименее представленным регионом).

Больше африканских стран

Китай и Россия также сформировали Шанхайскую организацию сотрудничества в партнерстве с шестью среднеазиатскими республиками. Эта сформированная в 2001 году структура занимается вопросами энергетики и безопасности, формируя тем самым противовес для американского присутствия в Средней Азии. К тому же, ЮАР, Китай и Россия рассматривают концепцию БРИКС+, подразумевающую включение большего числа африканских стран. Такой шаг следует рассматривать как преимущество с учетом экономического и политического влияния Москвы и Пекина.

ЮАР в свою очередь расширяет программу партнерских отношений с включением ряда африканских стран, таких как Сенегал, Эфиопия, Руанда и Ангола. Таким образом она стремится внести больше плюрализма в БРИКС.

Индии же, судя по всему, не по душе концепция БРИКС+: возможно она опасается, что такое переустройство будет на руку Пекину с учетом китайского влияния в Африке.

Шелковый путь и торговая война

Китайский мегапроект Шелкового пути, наверное, представляет собой самое большое препятствие на пути совместных инициатив БРИКС. Россия поддерживает проект, однако Индия выступает категорически против него, поскольку китайско-пакистанский экономический коридор оценивается в 62 миллиарда долларов, что мешает индийской политической игре по изоляции Пакистана.

Китай же намеревается продвигать с помощью проекта свои геополитические и геоэкономические интересы, поскольку может так играть роль первого плана и эффективнее контролировать маршруты. В рамках БРИКС Китай — один из пяти равных. На шелковом пути он — безраздельный лидер.

Противодействие США

Параллельно с этим две страны БРИКС, Китай и Россия, занимаются экономической и политической эквилибристикой с США.

Америка же сейчас выходит из соглашения по многостороннему руководству, которые сама создала. В частности Вашингтон вышел из конференции ООН по миграции и из Совета по правам человека . Кроме того, США фактически парализовали работу ВТО , отказавшись принять назначение новых судей в апелляционный орган организации.

Америка также вступила на путь торговой войны с Китаем, что способствует разногласиям внутри БРИКС: Москва поддерживает Пекин, тогда как Индия и Бразилия сближаются с США.

В условиях торговой войны страны БРИКС вынуждены сделать выбор между США и Китаем, а их поле для маневра ограничено.

Общий голос южных стран?

Существует мнение о доминировании Запада (большой семерки) в управлении мировой экономикой. Это было действительно так в момент формирования БРИКС в 2002 году, однако сейчас ситуация изменилась.

Брексит, Трамп, замедление мировой экономики после кризиса 2008 года и подъем «Лиги севера» в Италии — все эти явления говорят о том, что западное доминирование в мировой экономике подорвано. Зачем демонстрировать сопротивление доминирующим державам, если те уже таковыми не являются?

Кроме того, половина роста мирового ВВП сейчас приходится на страны БРИКС. Если бы страны группы сформировали более эффективные механизмы экономической координации, они смогли бы сохранить высокие показатели развития. В противном случае поляризация БРИКС может серьезно замедлить рост мировой экономики с последствиями далеко за пределами группы, учитывая ее интеграцию в мировую систему.