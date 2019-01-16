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Цены на тепличные овощи могут вырасти 

Российская Газета 55 минут назад
Фото: РИА Новости
Стоимость тепличных овощей в ближайшее время может вырасти.
"Пока цена этой продукции по-прежнему ниже, чем год назад, на 12-13 процентов. Но это может скоро измениться", — сообщает "Интерфакс", цитируя президента ассоциации "Теплицы России" Алексея Ситникова.
Отрицательно на ценах скажется увеличение НДС и повышение цен на бензин. По словам Алексея Ситникова, на повышение цен также может повлиять изменение механизма господдержки — по новому регламенту объем возмещения затрат на создание теплиц был понижен с 20 до 10 процентов. Также негативным фактором является сокращение производства овощей открытого грунта (картофель, капуста). При этом сократится количество отечественной продукции.
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