Французские СМИ предрекли России новый рекорд торгового баланса

Положительное сальдо торгового баланса России за январь-ноябрь 2018 года составило 191,4 миллиарда долларов, поэтому рекорд 2011 года, составляющий 198 миллиардов долларов, скорее всего, будет побит, об этом пишет французская деловая газета Les Echos.

Издание ссылается на данные Федеральной таможенной службы России, согласно которым положительное сальдо торгового баланса страны выросло на 65,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигло 191,4 миллиарда долларов.

"При таких темпах роста рекорд 2011 года (198 миллиардов долларов) легко достижим", — полагает газета.

С января по ноябрь 2018 года объем российской торговли составил 629 миллиардов долларов, что свидетельствует об ее росте на 19,3% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, отмечает автор.

В свою очередь российский экспорт увеличился на 27,5% и составил 410,2 миллиарда долларов, при этом энергоносители составили около двух его третей, указывает издание.

"Кроме того, будучи одним из главных мировых экспортеров зерна, Россия, занимающая 16-е место в рейтинге мировых экспортеров в 2017 году, может подняться на несколько позиций в 2018", — констатирует автор.