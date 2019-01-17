России удалось рекордно заработать на экспорте

Негативный внешний фон, санкции и торговые войны, кажется, делают российскую экономику еще сильнее. Профицит счета текущих операций платежного баланса РФ достигнет в 2018 году самого высокого значения за все время наблюдения. Это следствие резкого роста положительного торгового баланса, который тоже может побить прошлый рекорд. Чем объясняются такие успехи России?

Профицит счета текущих операций платежного баланса в 2018 году достигнет самого высокого значения за весь период наблюдений. По оценке Банка России , он составит 114,9 млрд долларов (против 40,2 млрд долларов в 2017 году). То есть в страну идет больший объем валютных поступлений, чем объем ее платежей за рубеж. Это привело, в частности, к росту накоплений международных резервов — плюс 38,2 млрд долларов. Всего на 11 января они составляют 472,6 млрд долларов.

Определяющим фактором в динамике текущего счета был торговый баланс. Положительное сальдо торгового баланса резко выросло за последние 11 месяцев — на 65,2% — и достигло 191,4 млрд долларов. При таких темпах рекорд 2011 года, составляющий 198 млрд долларов, скорее всего, будет побит, считает французская деловая газета Les Echos.

Правда, по оценке ЦБ РФ, до рекорда можем не дотянуть всего ничего: положительное сальдо торгового баланса РФ составит в 2018 году 194,4 млрд долларов (против 115,4 млрд в 2017 году). Исходя из оценки регулятора, этот показатель вырастет в 1,7 раза, но немного не хватит до рекорда 2011 года.

В любом случае можно зафиксировать сам факт столь внушительного роста положительного сальдо торгового баланса. В течение длительного периода торговый баланс России не мог похвастаться такими успехами. В начале 1990-х годов он был равен нулю, но потом начал расти и достиг пика в начале 2012 года, а затем пошел на спад. С 2014 года падение усилилось на фоне негативных внешних факторов, а также обвала цен на нефть в 2014–2016 годах. Наконец, этот показатель может показать новый рекорд.

В целом с января по ноябрь 2018 года объем торговли составил 629 млрд долларов. Это на 19,3% больше по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.

Добиться впечатляющих результатов в 2018 году удалось благодаря росту экспорта, с одной стороны, и практически не изменившемуся импорту, рост которого замедлился, — с другой. Подорожавший импорт стал менее привлекательным для потребителей.

«Заметно просевший курс рубля крайне негативно давит на поставку в Россию большого количества зарубежных товаров. Причем речь не только о потребительском секторе, но и о поставках сырья, оборудования и машин для отечественной промышленности. В какой-то мере выпадающие объемы импорта были замещены увеличением отечественного производства. Страна старается увеличить собственное производство практически по всем направлениям народного хозяйства, увеличивая при этом, соответственно, и экспорт продукции», — говорит Алексей Коренев из ГК «Финам».

В целом экспорт в 2018 году увеличился на 27,5%, до 410,2 млрд долларов. Конечно, главным фактором стало увеличение объемов экспорта топлива и энергоносителей. В количественном выражении они занимают почти две трети (64,3%) российского экспорта, а в денежном выражении их доля — 36,1%. Это по-прежнему ключевая отрасль в российской экономике, которая формирует 25% ВВП и почти 45% доходов федерального бюджета.

России удалось нарастить нефтедобычу на 10 млн тонн (плюс 1,5%), в том числе благодаря соглашению со странами ОПЕК+. Россия показала рекорды по месячным уровням добычи осенью. По итогам года добыто всего 556 млн тонн нефти.

Все больше за рубежом покупают и российского газа, и угля. В газовой отрасли был побит 18-летний рекорд по добыче — 725 млрд кубов (плюс 5% к 2017 году). Экспорт СПГ вырос на 70%, составив почти 26 млрд кубов. В угольной отрасли добыто 433 млн тонн угля, хотя выйти на объем в 430 млн тонн планировали только к 2020 году.

При этом росли не только объемы экспорта энергоресурсов, но и цены на него, благодаря чему России также удалось неплохо заработать и накопить резервы за счет сверхдоходов от нефти и газа. Цены на нефть большую часть прошлого года все-таки были на высоком уровне — в районе 70–80 долларов за баррель, и только осенью пошли вниз, остановившись на уровне 60 долларов. Выросли коррелирующие с нефтяными котировками и цены на газ. Росла стоимость угля. Серьезно подорожала сталь, которую Россия также экспортирует в больших объемах.

«Сыграли свою роль, как ни странно, и западные санкции. В условиях санкционного давления Россия стала активно искать выходы на иные рынки либо заметно расширять внешнеэкономическое сотрудничество с традиционными партнерами, включая Китай», — отмечает Алексей Коренев.

Уже в 2017 году Китай стал крупнейшим клиентом России, товарооборот с ним составил 10,9% всего экспорта.

Только за 2018 год товарооборот с Китаем увеличился более чем на 27%, составив 107 млрд долларов. В дальнейшем торговые связи с Поднебесной будут только расширяться, уверен эксперт.

На этом фоне рост показывает не только традиционный для российской экономики нефтегазовый экспорт, но и неэнергетический экспорт. По оценке Российского экспортного центра, в 2018 году несырьевой неэнергетический экспорт достигнет рекордной суммы 147 млрд долларов благодаря росту в последние два года. Это новый рекорд за последний пять лет. Прошлый был зафиксирован в 2013 году, когда неэнергетический экспорт составил 143,5 млрд долларов.

«Россия активно расширяет свое присутствие во многих секторах несырьевого неэнергетического экспорта. К примеру, продукции лесопромышленного комплекса удалось превзойти рекорды 2014 года, а машиностроение смогло приблизиться к историческому максимуму 2013 года», — говорит генеральный директор РЭЦ Андрей Слепнев.

Так, по оценке РЭЦ, по итогам года будет продано за рубежом продукции ЛПК на 11,7 млрд долларов против 9,5 млрд долларов в 2017-м. Это исторический максимум.

В лидеры вышел и экспорт продовольствия. В октябре 2018 года отмечается рекордный рост до 2,47 млрд долларов, что выше прошлого рекорда ноября 2017 года на 0,33 млрд долларов.

К примеру, экспорт пшеницы в 2018 году, по оценкам РЭЦ, вырастет почти на треть, до 42 млн тонн. Это мировой рекорд. Ни одна страна мира не имела таких показателей за последние 30 лет.

Однако спросом за рубежом пользуется не только зерно, но также рыба и морепродукты, растительные масла, кондитерские изделия, маслосемена, напитки, мясо, маргарин, соусы, мука, хлопья, макаронные изделия, молочная продукция, консервы и другая продукция.

Развивается экспорт металлургии, химической промышленности, отрасли строительных материалов, добавляет Слепнев. На зарубежные рынки поставляется также различное оборудование, продукция авиационной промышленности, автомобили и автокомплектующие, товары для спорта, игрушки, медицинская продукция и т. д.

«Не стоит забывать и об экспорте креативных индустрий. На мировых рынках, в частности на китайском, хорошо известна наша мультипликация», — говорит глава РЭЦ.

Правительство рассчитывает на дальнейший рост неэнергетического экспорта из России. В 2019 году план нарастить его на 20%, до 160 млрд долларов, а экспорт услуг — на 21%.

Российскому несырьевому экспорту помогают несколько факторов. Во-первых, рост конкурентоспособности российской продукции — оптимального соотношения цены и качества. Девальвировавший в последние годы рубль и расширение отечественного производства сделало свое дело.

Слепнев особенно отмечает широкий перечень мер государственной поддержки, предусмотренных различными институтами, координацию которых осуществляет ВЭБ

Все меры поддержки собраны в национальном проекте «Международная кооперация и экспорт», который был подготовлен для решения поставленной президентом в майском суперуказе задачи — нарастить несырьевой экспорт и экспорт услуг к 2024 году до 250 млрд долларов. Речь идет почти о двукратном росте несырьевого экспорта.

К примеру, государство планирует заключать соглашения с экспортно ориентированным производством для его поддержки из федерального бюджета в обмен на обязательство по росту экспорта своей продукции. К 2022–2023 годам планируется построить шесть оптово-распределительных центров для хранения продукции на экспорт — государство обещает субсидии и льготное кредитование бизнесу, который решит строить ОРЦ. Будет создана сеть атташе по АПК за рубежом, выделены средства на дегустационно-демонстрационные мероприятия, экспозиции российских компаний АПК на международных выставках. Чтобы зарубежный покупатель смог познакомиться с российским товаром.

Поддержку получит и промышленность. К примеру, в ноябре впервые был выдан заем экспортеру под 1%. Средства будут направлены на организацию деревоперерабатывающего производства в Хабаровском крае. Такая льготная ставка по кредитам действует для проектов, где сумма продаж от экспорта продукции начиная со второго года от запуска серийного производства составит не менее 50% от суммы займа. Такие кредиты стали доступны в рамках программы ФРП «Проекты развития».

На развитие несырьевого экспорта до 2024 года планируется потратить почти 1 трлн рублей из бюджета, что прописано в нацпроекте.

Только на поддержку промышленного экспорта выделят 420 млрд рублей бюджетных средств в ближайшие шесть лет. Эти средства должны обеспечить индустриальному бизнесу рост экспортной выручки к 2024 году до 205 млрд долларов. На развитие экспорта продукции АПК до 2024 года будет выделено 406,8 млрд рублей, в итоге экспорт продовольствия должен вырасти до 45 млрд долларов.