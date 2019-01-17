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В ЦБ рассказали о положительном влиянии повышения ключевой ставки 

РИА Новости + ещё 2 1 час назад
Фото: РИА Новости
Повышения Банком России ключевой ставки в сентябре и декабре помогли путем снижения рисков финансовой стабильности стабилизировать ситуацию на финансовых рынках и оказали положительное влияние на экономику, заявил глава департамента исследований и прогнозирования ЦБ Александр Морозов.
"В целом, и сентябрьское, и декабрьское решения Банка России способствовали путем снижения рисков финансовой стабильности … стабилизации ситуации на финансовых рынках и, соответственно, сыграли в плюс для экономики в целом", — сказал Морозов, выступая на Гайдаровском форуме.
Банк России в прошлом году дважды повышал ставку на 25 базисных пунктов, в настоящее время она составляет 7,75%.
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