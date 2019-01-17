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Названы пострадавшие от резкого роста цен на электроэнергию 

Lenta.ru + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
В России в 2019-2022 годах ожидается резкий скачок цен на электроэнергию и мощность для промышленных потребителей, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные регулятора отрасли — «Совет рынка».
Так, мощность в европейской части страны и на Урале может подорожать сразу на 18 процентов. В Сибири рост составит 3,3 процента и 5,6 процента соответственно. Цены на электроэнергию будут более стабильны: так, рост для европейской части России и Урала прогнозируется от 1,5 до и 4,4 процента, а для Сибири — 3–2 процента.
Продажа мощности предоставляет участнику рынка право требования обеспечения готовности генерирующего оборудования к выработке электроэнергии установленного качества в том количестве, которое необходимо для удовлетворения потребности покупателя. Реализация электроэнергии же представляет собой ее физическую поставку потребителю.
Отмечается, что наибольший вклад в рост ценника на мощность составит возврат инвестиций на развитие новых ТЭЦ, АЭС и ГЭС, а также на «зеленую генерацию», энергетику Калининградской области и Крыма. Также причина кроется в возросшей стоимости топлива для ТЭС — газа и угля.
В Минэнерго «Коммерсанту» заявили, что грядущее повышение цен учтено в социально-экономическом прогнозе развития России, населения это не коснется. Однако ситуацией озабочены промышленники. По словам главы «Сообщества потребителей энергии» Василия Киселева, галопирующий рост цен на мощность в изымает ресурсы для развития других отраслей, а загрузка электростанций продолжает падать.
Ранее председатель правления УК «Роснано» Анатолий Чубайс раскритиковал действующую в стране систему электроснабжения. По его мнению, Россия расточительно расходует свои энергоресурсы, а главная причина этого — слишком низкая стоимость электроэнергии для потребителей.
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Экономика , Анатолий Чубайс , Минэнерго
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