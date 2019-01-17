Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
66.52
$
66.75
75.81
76.00
Прогноз
09.01 – 16.01
$
67.70
78.50
Индексы и котировки Brent
60.79
+0.15 Золото
1294.00
–0.02 РТС
1149.15
–0.01
Динамика валют
EUR / USD
17.01
1.1395
–0.0003
03.01
1.1398
14.01
03.01
20.12

Санкции станут главным стрессом экономики РФ в 2019 году 

News.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
В 2019 году главным стрессом для российской экономики станут санкции. Об этом рассказал руководитель Центра бюджетного анализа и прогнозирования НИФИ Минфина России Евсей Гурвич в кулуарах Гайдаровского форума.
Отвечая на вопрос корреспондента News.ru, Гурвич отметил, что ряд санкций уже был введён в 2018 году, некоторые остались в промежуточном положении, а часть так и не будет реализована.
«Даже те санкции, которые не реализуются, оказывают негативное влияние на нашу экономику», — отметил эксперт.
По его словам, они создают неопределённость, в связи с этим повышаются риски и снижаются стимулы для инвестиций в экономику РФ.
Как ранее писал News.ru, глава Счётной палаты РФ Алексей Кудрин считает, что одни лишь нацпроекты не смогут обеспечить высокие темпы экономического роста.
News.ru: последние новости
Кудрин: для существенного роста экономики нацпроектов мало Минфин удачно вышел на рынок ОФЗ в новом году Украина «сваливается» в яму нищеты
Экономика , Алексей Кудрин , Евсей Гурвич , Счетная палата , Минфин
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Нафтогаз» добился ареста активов «Газпрома»
Кому под силу воссоздать советский «Руслан»
В ЦБ оценили эффект от повышения ключевой ставки
Названы пострадавшие от скачка цен на электроэнергию1
Зюганов отреагировал на иск Дерипаски1
Видео
00:48
Китай и США посягнули на «наше все»
Экономика Статьи
02:49
Россия оставит Белоруссию без денег
Экономика
05:33
Кудрин нашел способ вывести Россию в лидеры
Экономика Личный счет
04:27
Россияне спасают деньги от дедолларизации
Личный счет
05:45
Греф вынес неутешительный вердикт Европе
Компании Экономика
06:06
Чубайс поддержал идею «электричества для богатых»
Личный счет
01:11
К дачникам обратились с призывом
Недвижимость
04:22
Напрасные надежды: почему россияне прозябают в бедности
Личный счет Статьи
03:13
Озвучены планы Путина на «Северный поток-2»
Экономика
01:00
Россияне застряли в долговой петле
Личный счет Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение