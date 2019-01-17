Санкции станут главным стрессом экономики РФ в 2019 году

В 2019 году главным стрессом для российской экономики станут санкции. Об этом рассказал руководитель Центра бюджетного анализа и прогнозирования НИФИ Минфина России Евсей Гурвич в кулуарах Гайдаровского форума.

Отвечая на вопрос корреспондента News.ru, Гурвич отметил, что ряд санкций уже был введён в 2018 году, некоторые остались в промежуточном положении, а часть так и не будет реализована.

«Даже те санкции, которые не реализуются, оказывают негативное влияние на нашу экономику», — отметил эксперт.

По его словам, они создают неопределённость, в связи с этим повышаются риски и снижаются стимулы для инвестиций в экономику РФ.