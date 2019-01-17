Цифровизация снизит коррупцию, но не решит все проблемы, считает Чубайс

Цифровизация точно снизит коррупцию в России, однако не станет панацей от всех проблем в государстве, считает председатель правления УК "Роснано" Анатолий Чубайс

В среду в ходе выступления на Гайдаровском форуме глава Сбербанка Герман Греф заявил, что цифровизация является единственным способом борьбы с коррупцией в России, создание государственной цифровой платформы, где рынок сможет получить информацию о деятельности чиновников, приведет к исчезновению коррупции как явления. Он также отметил, что министерства, оправдываясь госинтересами, будут пытаться строить собственные закрытые системы, в которые никого не будут пускать.

В четверг ведущий программы "60 минут" на телеканале "Россия-1" спросил у Чубайса: "Вы согласны с ним? (с Грефом — ред.). Это как бы сделать большой МФЦ из страны?".

"Я думаю, что в этом есть содержание, потому что действительно люди приходят в МФЦ и без всякого входа в 15 министерств напрямую сдают документы, которые потом автоматически попадают в базу данных министерств. Это, конечно, точно способ снижения коррупции. Я в этом с Германом Оскаровичем (Грефом — ред.) согласен", — ответил Чубайс.