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В Госдуме согласились с Чубайсом в вопросе энергетики 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: РИА Новости
Председатель комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный заявил, что согласен с главой Роснано Анатолием Чубайсом, который назвал Россию одной из самых энергорасточительных стран в мире.
«К сожалению, вынужден согласиться с такой оценкой. Даже по официальной статистике энергоемкость нашего ВВП в 1,8 раза выше, чем в Китае, а показатели развитых стран она превышает в 2,2 раза и более», — передает слова Завального РИА «Новости».
Он отметил, что затраты на электроэнергию в составе российского ВВП достигли 4%, и продолжают расти, хотя в США этот показатель составляет всего 2,5%, а в Европе — 3,5%.
Завальный заметил, что общий объем потребления энергии в России выше 1 млрд тонн условного топлива в год. В то же время треть этого объема потребляет сам топливно-энергетический комплекс, который имеет потенциал снижения энергоемкости как минимум в 20%.
«Потенциал энергосбережения первичных энергоресурсов в целом по стране оценивается более чем в 30%», — заявил глава комитета.
Завальный указал, что целевые показатели Энергетической стратегии до 2030 года по снижению энергоемкости ВВП на 40% к 2020 году вряд ли будут достигнуты, фактически ожидаемое значение не сможет превысить 16-17%, а это более чем в два раза ниже целевых показателей.
Накануне председатель правления Роснано заявил, что «Россия является на сегодня одной из самых энергорасточительных стран в мире».
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Комментарии3
Экономика , Анатолий Чубайс , Павел Завальный , Роснано , Госдума , РИА Новости
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