ОПЕК ожидает роста добычи нефти в России в 2019 году

ОПЕК прогнозирует рост добычи нефти в России в 2019 году на 140 тыс. баррелей в сутки — до 11,49 млн баррелей, следует из январского отчета ОПЕК.

Российские нефтяные компании увеличат добычу за счет развития новых проектов. Рост добычи нефти и газового конденсата будет происходить на таких проектах, как "Уват" ( "Роснефть" ), "Восточно-Сибирский" ("Роснефть"), "Ванкорнефть" ("Роснефть"), "Мессояха" (совместный проект "Роснефти" и "Газпром нефти" ) и "Ямал СПГ" ( "Новатэк" ).

При этом в рамках решения ОПЕК+, принятого в декабре прошлого года, Россия в первой половине 2019 года снизит добычу до 11,47 млн баррелей в сутки.

Снижение добычи стран ОПЕК

Страны ОПЕК в декабре 2018 года снизили добычу нефти на 751 тыс. баррелей в сутки — до 31,58 млн баррелей.

Добыча нефти снизилась в основном в Саудовской Аравии, Ливии, Иране и ОАЭ, в то время как в Ираке уровень добычи, наоборот, вырос. Суммарно в декабре четыре страны сократили добычу на 864 тыс. баррелей в сутки (Саудовская Аравия на 468 тыс. баррелей в сутки, до 10,55 млн баррелей, Ливия — на 172 тыс. баррелей, до 928 тыс. баррелей, Иран — на 159 тыс. баррелей до 2,77 млн баррелей, ОАЭ — на 65 тыс. баррелей до 3,22 млн баррелей в сутки). Ирак нарастил добычу на 88 тыс. баррелей в сутки, добывая в декабре 4,71 млн баррелей. При этом Нигерия сообщила о рекордном росте добычи в декабре на 218 тыс. баррелей в сутки, до 1,78 млн баррелей.

Запасы нефти стран ОЭСР

Коммерческие запасы нефти стран ОЭСР в ноябре 2018 года снизились по отношению к октябрю на 0,7 млн баррелей — до 2,871 млрд баррелей.

Таким образом, показатель оказался на 32 млн баррелей ниже уровня ноября 2017 года, но на 23 млн выше средних за пять лет значений.

Прогноз по росту предложения нефти "не ОПЕК"

ОПЕК понизила прогноз по росту предложения нефти от стран "не ОПЕК" в 2019 году. Так, ОПЕК пересмотрела в сторону понижения прогноз по росту спроса на нефть в 2019 году на 60 тыс. баррелей в сутки — до 2,1 млн баррелей в сутки. Снижение связано с пересмотром прогноза поставок Канады.

Основными драйверами роста добычи в текущем году будут США, Бразилия, Россия и Великобритания, в то время как добыча продолжит значительно снижаться в Мексике и Норвегии, и более умеренно в Канаде — на уровне 50 тыс. баррелей в сутки в текущем году.

ОПЕК сохранила прогноз по росту глобального спроса на нефть на уровне 1,29 млн баррелей в сутки. Таким образом, общий объем спроса в 2019 году ожидается на уровне 100,08 млн баррелей в сутки, большая часть которых приходится на Индию, Китай и страны ОЭСР.