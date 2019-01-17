Чубайса поддержали в Госдуме и предложили штрафовать россиян

У россиян отсутствуют стимулы для более экономичного отношения к энергетическим ресурсам. В связи с этим необходимо введение дополнительных требований в виде штрафов за «воровство» энергии, как ранее делали в СССР, полагает депутат.

«Затраты на электроэнергию в составе российского ВВП достигли четырех процентов, и продолжают расти, хотя в США этот показатель составляет всего 2,5 процента, а в Европе — 3,5 процента», — утверждает депутат. Это в 1,8 раза выше, чем в Китае и в 2,2 раза выше показателей развитых стран.

При этом потенциал сбережения первичных энергетических ресурсов составляет более чем 30 процентов. Однако депутат сомневается в том, что целевые показатели Энергетической стратегии до 2030 года по снижению энергоемкости ВВП на 40 процентов к 2020 году будут достигнуты. Вероятнее всего, это значение будут равно примерно 16-17 процентам, что более чем в два раза ниже официального прогноза.

16 января председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс выразил точку зрения о неэффективной работе российской системы энергоснабжения. По его словам, Россия расточительно потребляет свои энергетические ресурсы. Причину в этом он видит в слишком низкой стоимости электроэнергии для потребителей и низкой эффективности отрасли.