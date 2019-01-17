Путин заявил о возможности продолжения транзита газа через Украину

Президент России Владимир Путин заявил, что при растущем объеме поставок российского газа в Европу сохраняется возможность продолжения транзита и через Украину. Об этом сообщает РИА "Новости".

"Мы загрузим не только оба "Северных потока", не только "Турецкий", но при таком объеме поставок европейским потребителям сохраняются возможности сохранения транзита и через Украину", — сказал Путин.

Он также добавил, что проект газопровода "Северный поток — 2" не мешает реализации "Турецкого потока".

Ранее сообщалось, что ЕК пригласила Россию и Украину на встречу по газу.