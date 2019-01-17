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Путин заявил о возможности продолжения транзита газа через Украину 

Газета.Ru + ещё 1 1 час назад
Президент России Владимир Путин заявил, что при растущем объеме поставок российского газа в Европу сохраняется возможность продолжения транзита и через Украину. Об этом сообщает РИА "Новости".
"Мы загрузим не только оба "Северных потока", не только "Турецкий", но при таком объеме поставок европейским потребителям сохраняются возможности сохранения транзита и через Украину", — сказал Путин.
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Он также добавил, что проект газопровода "Северный поток — 2" не мешает реализации "Турецкого потока".
Ранее сообщалось, что ЕК пригласила Россию и Украину на встречу по газу.
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Экономика , Видео , Владимир Путин , Нафтогаз , Газпром
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