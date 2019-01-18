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США приготовились к перемирию в торговой войне с Китаем 

Lenta.ru + ещё 13 1 час назад
Фото: Reuters
Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность отмены введенных ранее импортных пошлин на китайские товары, пишет The Wall Street Journal.
Такой шаг, по данным газеты, призван успокоить рынок и показать Пекину заинтересованность Вашингтона в окончательном перемирии в рамках торговой войны. Идею приписывают министру финансов Стивену Мнучину, о будущем увольнении которого еще в конце прошлого года ходили слухи (якобы Трамп возложил на него вину за декабрьский обвал фондового рынка).
У Мнучина есть противники, главный из которых — торговый представитель США Роберт Лайтхайзер, рассматривающий любые возможные уступки Китаю как проявление слабости. Президент же выступает за масштабное перемирие, однако хочет, чтобы его заключил не Мнучин, а именно Лайтхайзер. В связи с этим, пишет издание, исход ситуации выглядит непредсказуемым.
В декабре на саммите G20 в аргентинском Буэнос-Айресе Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин согласовали начало переговоров о глобальном перемирии в торговой войне. Ожидается, что оно будет заключено до начала марта. Именно на этот срок американский президент отложил введение новых пошлин на китайские товары.
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Комментарии
Экономика , Рынки , Цзиньпин Си , Дональд Трамп , Администрация США , Wall Street Journal
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