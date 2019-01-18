США приготовились к перемирию в торговой войне с Китаем

Такой шаг, по данным газеты, призван успокоить рынок и показать Пекину заинтересованность Вашингтона в окончательном перемирии в рамках торговой войны. Идею приписывают министру финансов Стивену Мнучину, о будущем увольнении которого еще в конце прошлого года ходили слухи (якобы Трамп возложил на него вину за декабрьский обвал фондового рынка).

У Мнучина есть противники, главный из которых — торговый представитель США Роберт Лайтхайзер, рассматривающий любые возможные уступки Китаю как проявление слабости. Президент же выступает за масштабное перемирие, однако хочет, чтобы его заключил не Мнучин, а именно Лайтхайзер. В связи с этим, пишет издание, исход ситуации выглядит непредсказуемым.