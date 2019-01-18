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Банк России назвал срок пика инфляции в 2019 году 

Российская Газета + ещё 2 2 часа назад
Фото: РИА Новости
За первые две недели 2019 года инфляция в России составила 0,7% (4,7% к сопоставимому периоду 2018 года, — прим. "РГ"). Об этом сообщается в материалах Банка России.
Эти цифры, как отмечает регулятор, согласуются с базовым прогнозом Центробанка. Своего максимума годовая инфляция, полагают аналитики ЦБ, достигнет в весенние месяцы, а со второго полугодия будет снижаться и составит 5-5,5%. В начале 2020 года инфляция должна вернуться к цели Банка России (вблизи 4%).
При этом пока сохраняется неопределенность относительно влияния повышения ставки НДС на цены товаров и услуг. Ожидается также усиление неоднородности ценовой динамики по регионам, что в ЦБ связывают с различиями в структуре потребительской корзины (в части доли импорта, соотношения категорий товаров).
Годовая инфляция в декабре 2018 года составила 4,3%, что близко к верхней границе прогноза Банка России (3,9-4,2%). Повышение инфляции прежде всего обусловлено влиянием ослабления рубля.
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Экономика , Личный счет , Центральный банк России
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