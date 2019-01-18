Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
66.30
$
66.60
75.51
75.90
Прогноз
21.01 – 28.01
$
66.82
76.96
Индексы и котировки Brent
62.25
+0.84 Золото
1282.76
–0.04 РТС
1173.00
+0.15
Динамика валют
EUR / USD
18.01
1.1374
–0.0029
04.01
1.1403
15.01
04.01
21.12

Сирийцы получат тысячи тонн российского зерна 

News.ru + ещё 4 46 минут назад
Фото: Serguei Fomine/Global Look Press
Кремль, через морской порт Севастополя, начнёт поставки зерна в Сирию. Арабская Республика испытывает острую потребность в продовольственных товарах, заявил губернатор города-героя Дмитрий Овсянников.
Задача на 2019 год — разгрузить в провинции Тартус 200 тысяч тонн продукции. Кроме злаковых, Дамаск получит от Москвы стройматериалы. Ответом ближневосточного государства станут партии фруктов для российского потребителя, пишет «Российская газета».
«Все строительные материалы для реализации проектов будут идти через порт Севастополя.
В этом нас заверила российская компания, которая участвует в восстановлении и реализации инвестиционных проектов в Сирии. Поставка и загрузка строительных материалов начнется в ближайшие две недели», — добавил Овсянников.
Сирийский лидер Башар Асад во время встречи с делегацией России выразил желание посетить Крым и Севастополь. Своё намерение президент Сирийской Республики озвучил в ходе обсуждения соглашения о сотрудничестве с Москвой.
Ранее News.ru публиковал заявление главы МИД Ливана о необходимости вернуть Дамаск в Лигу арабских государств. По словам Джебрана Басиля, препятствий для этого нет.
News.ru: последние новости
Создание общей с Белоруссией валюты не выгодно России «Газпром» оспорит решение о списании долгов жителей Грозного Group-IB заявила о кибератаке на банки РФ
Комментарии3
Экономика , Ближний Восток , В мире , Политика , Башар Асад , Дмитрий Овсянников , МИД , Лига арабских государств , "Российская газета"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В ЦБ рассказали, насколько подешевели помидоры и огурцы1
У главы «Почты России» нашли квартиру за миллиард рублей5
В Мурманске перестали продавать пиво на почте
Долги за газ захотели списать по всей России309
«»Северный поток-2" уже не остановить»1
Видео
00:48
Китай и США посягнули на «наше все»
Экономика Статьи
02:49
Россия оставит Белоруссию без денег
Экономика
05:33
Кудрин нашел способ вывести Россию в лидеры
Экономика Личный счет
04:27
Россияне спасают деньги от дедолларизации
Личный счет Компании
05:45
Греф вынес неутешительный вердикт Европе
Компании Экономика
06:06
Чубайс поддержал идею «электричества для богатых»
Личный счет
01:11
К дачникам обратились с призывом
Недвижимость
04:22
Напрасные надежды: почему россияне прозябают в бедности
Личный счет Статьи
03:13
Озвучены планы Путина на «Северный поток-2»
Экономика
01:00
Россияне застряли в долговой петле
Личный счет Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение