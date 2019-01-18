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«Войны» США пугают инвесторов 

Рамблер 1 час назад
Фото: Reuters
Отсутствие результатов переговоров, на время которых прервали торговую войну США и Китай, может снизить «аппетит» инвесторов к риску, считает аналитик Промсвязьбанка Михаил Поддубский.
Эксперт отметил, что мировые рынки вчера сохранили умеренно-оптимистичный настрой: американский фондовый индекс S&P 500 преодолевал отметку в 2630-2640 пунктов, российский «индекс Мосбиржи» приближался к 2450-и.
Тем не менее испортить настрой инвесторов рисковать в ближайшее время могут ряд событий. Например, отсутствие результатов переговоров, на которые в ходе последнего саммита «Большой двадцатки» договорились прервать торговую войну США и Китай.
Сами переговорщики заявляют о продуктивности переговоров, но никаких деталей не приводят. По словам Поддубского, если в скором времени детали не будут прояснены, то инвесторы могут и потерять риск-аппетит.
Еще одним поводом для этого может стать продление шатдауна в США. Накануне представитель Международного валютного фонда Джерри Райс заявил, что длина паузы в работе правительства США прямо пропорциональна ее эффекту на экономику страны.
Комментарии
Экономика , Михаил Поддубский , Джерри Райс , Международный валютный фонд , Промсвязьбанк
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