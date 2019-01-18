На пороге третьей газовой войны: чего добивается Киев

«Нафтогаз Украины» хочет сохранить транзит газа через территорию страны после 2020 года. Однако в компании уверены, что «Газпром» будет тянуть время до выборов в Украине, а может и вовсе отказаться от транзита через республику. Эксперты отмечают, что российская сторона пока не понимает, с кем именно нужно договариваться. Непростой процесс газовых консультаций усложняет и новый виток судебных разбирательств между компаниями, а также требование «Нафтогаза» подписывать контракт с новым оператором ГТС Украины.

Глава «Нафтогаза Украины» Андрей Коболев заявил, что главная задача компании на встрече с ЕС и Россией по газу 21 января в Брюсселе — это сохранение транзита газа через Украину. Действующий контракт между сторонами истекает 31 декабря 2019 года, и возможность заключения нового пока обсуждается в формате консультаций.

Украинская сторона намерена получить контракт, который будет соответствовать «нормам европейского права», подчеркнул Коболев на брифинге в Киеве.

«Переговоры пройдут в понедельник в Брюсселе, где украинская и российская сторона будут пробовать подписать или обсудить условия тех самых отношений: импорта газа и транспортировки газа после завершения этих контрактов (подписанных в 2009 году — прим.ред.)», — сказал он.

«Мы будем иметь объемы, а если (они) не будут предоставляться, то мы будем получать деньги, если российская сторона не будет выполнять свои обязательства», — подчеркнул глава «Нафтогаза». Подробнее украинскую позицию к предстоящей трехсторонней встрече Коболев раскрывать не стал. Ранее отмечалось, что с российской стороны в Брюссель поедет глава минэнерго Александр Новак , в Еврокомиссии подтвердили, что ожидают представителей «Газпрома» и «Нафтогаза».

Правда, больших прорывов от нынешних консультаций вряд ли стоит ждать.

Большинство экспертов склоняются к тому, что «Газпром» не воспринимает всерьез украинскую сторону, так как в стране грядут большие перемены: в ближайшее время пройдут президентские и парламентские выборы, а 22 марта истекает и контракт действующего главы «Нафтогаза».

За прошедшие годы прямая связь политического руководства Украины и вектора газовых отношений с Россией неоднократно подтверждалась, поэтому неудивительно, что до прямых переговоров «Газпром» хочет узнать, с кем и как ему разговаривать.

Понимают это и в «Нафтогазе». Отчасти это подтвердил и сам Коболев.

«Мое мнение — они тянут время до завершения политического процесса», — подчеркнул он, выразив уверенность, что «тянуть время» российская сторона будет до парламентских выборов на Украине, намеченных на 27 октября 2019 года.

После них у сторон будет достаточно времени на заключение нового контракта, однако при отсутствии договора Россия может прекратить транзит в начале 2020 года, предупредил Коболев.

«Есть ли вероятность, что «Газпром» откажется и будет пытаться войти в период 2020 года без контракта? — Да, такое уже было. — Может ли он отключить транзит? — Может… Это было дважды сделано: 2006 и 2009 год. Оба раза в январе, создавая неистовое давление как на Европу, так и на Украину», — напомнил он.

Впрочем, накануне 2009 года переговоры были остановлены не по инициативе «Газпрома», а по решению Виктора Ющенко , который в то время был президентом Украины и дал команду делегации «Нафтогаза» вернуться в Киев.

«Газовая война» десятилетней давности обернулась серьезными убытками для всех, включая европейские страны, которым фактически на две недели были ограничены поставки газа из РФ.

Коболев уверен, что для минимизации негативных последствий такого варианта необходимо жестко отстаивать свою позицию и прозрачно вести переговоры, чего не было сделано тогда, а также иметь достаточные запасы газа, хотя они были рекордными и в начале 2009 года.

Российские власти и представители «Газпрома» ранее неоднократно заявляли, что транзит газа через Украину может сохраниться после 2019 года при его экономической целесообразности.

17 января президент РФ Владимир Путин отметил, что растущий спрос на российский газ в Европе дает возможность загрузить оба «Северных потока» и «Турецкий поток» и сохранить при этом транзит через Украину.

Ранее Путин подчеркивал, что Россия готова сохранить транзит при условии урегулирования спора между хозяйствующими субъектами в Стокгольмском арбитражном суде. Цена вопроса $2,56 млрд, которые суд присудил в пользу «Нафтогаза», с чем категорически не согласен «Газпром».

На предыдущей трехсторонней встрече по газу в Брюсселе Александр Новак также подчеркивал: «мы должны урегулировать все спорные отношения до начала реализации нового этапа взаимоотношений».

«Нафтогаз» не откажется от отзыва исков и не пойдет на переговоры с «Газпромом» с чистого листа, уверен сопредседатель украинского Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич. «Это политически невозможно для Киева», — подчеркнул он.

После того, как Киев с размахом отметил неожиданную даже для него победу над «Газпромом», а менеджеры «Нафтогаза» выписали себе премии за это, пойти на попятную для них вопрос не только чести, но и выживания. Об этом свидетельствует и тот факт, что «Нафтогаз» всеми способами пытается добиться принудительного взыскания с «Газпрома» $2,56 млрд и ареста активов компании за рубежом.

Однако и без того уже крайне непростую ситуацию усложняет новое требование «Нафтогаза»: транзитный контракт должен быть подписан с новым оператором ГТС, который создается на Украине в рамках процесса амбалдинга,

Как это будет выглядеть в реальности, не совсем понятно. Во-первых, процесс выделения новой структуры не завершен и в лучшем случае оператор газотранспортной системы страны заработает с января 2020 года, в то время, как заключение нового контракта должно быть осуществлено в этом году, чтобы 1 января 2020 года транзит не прервался. Второй момент связан с желанием привлечь к работе нового оператора инвесторов из ЕС и США, которые могут получить до 49% компании «Магистральные газопроводы Украины».

Пока на украинском газовом фронте ясности не прибавилось, появились перспективы на южном направлении. Так, по словам главы «Газпрома» Алексея Миллера , «Газпром» в самое ближайшее время начинает строительство газопроводной инфраструктуры в Сербии для поставок газа из «Турецкого потока».