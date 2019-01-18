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«Северный поток-2» уже не остановить, заявил глава МИД ФРГ 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: EPA
Проект российского газопровода «Северный поток-2» уже не остановить, заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас, передает ТАСС.
По его мнению, санкции со стороны США могут привести к выходу из проекта германских компаний, но тогда Россия в одиночку реализует его.
«Но это не приведет к тому, что проект не будет осуществляться», — отметил министр.
Он добавил, что существует риск, что в таком случае никто не сможет больше оказывать влияния на решения, касающиеся сохранения транзита российского газа через территорию Украины.
Ранее американский посол Ричард Гренелл разослал письма в несколько немецких компаний и сообщил о возможности введения санкций со стороны США из-за поддержки строительства российского газопровода. МИД ФРГ назвал это провокацией.
«Северный поток — 2» — проект магистрального газопровода из России в Германию через Балтийское море. Протяжённость маршрута составит более 1,2 тыс. километров, его большая часть пройдёт по морскому дну. Введение в эксплуатацию запланировано до конца 2019 года.
Трубопровод пройдёт через территориальные или исключительные экономические зоны России, Швеции, Финляндии, Дании и Германии. Разрешения на строительство получены везде, кроме Дании.
Против строительства «Северного потока — 2» выступает Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, а также США, которые планируют начать экспорт СПГ в Европу.
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Экономика , МИД , ИТАР-ТАСС
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